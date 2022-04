Sony gaf volgens ontwikkelaar de indruk alsof Days Gone grote teleurstelling was

Jeff Ross, de voormalige game director die survivalgame Days Gone hielp maken, claimt dat de lokale afdeling van Sony de indruk gaf dat de game een grote teleurstelling was. Dat schreef hij op Twitter naar aanleiding van de acht miljoen kopieën die Ghost of Tsushima verkocht.

"Toen ik Sony verliet was Days Gone al anderhalf jaar te koop en waren er meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht. Het spel is sindsdien nog veel meer verkocht en ook op Steam ging het meer dan 1 miljoen keer over de toonbank", aldus de voormalige game director bij Bend Studios op Twitter. "Het lokale management gaf ons altijd de indruk dat het spel een grote teleurstelling was."

De man schreef ook op Twitter dat hij toen ook een sequel van de zombiesurvivalgame wel zag zitten. Details over een eventueel vervolg gaf hij niet, al laat hij wel verstaan dat een eventueel tweede deel niet in de nabije toekomst verwacht moet worden. Volgens de man liep de samenwerking met Sony ook niet altijd even vlot.

Dat blijkt ook uit een interview met John Garvin dat verscheen in april van vorig jaar. Garvin was de voormalige schrijver en co-regisseur van Days Gone en vertelde aan gamedesigner David Jaffe op YouTube dat Sony belang hecht aan de Metacritic-score. "Dat is de realiteit bij Sony. Die Metacritic-score is alles voor hen. Als je creative director bent voor een franchise en jouw game krijgt een 70, dan ga je niet lang meer die functie bekleden", aldus de man.

Days Gone kwam in april 2019 uit voor de PlayStation 4. Tweakers schreef destijds een review van de game. In het spel nemen gamers de rol van Deacon aan, een Amerikaan die met zijn motor probeert te ontsnappen uit een gebied dat is overgenomen door zombies. De openwereldgame speelt zich af in een gebied dat is gebaseerd op de Amerikaanse staat Oregon. Kenmerkend voor de game zijn gevechten tegen grote groepen zombies, de zogenaamde hordes, die uit maximaal vijfhonderd zombies bestaan. Sinds mei 2021 is het spel ook te spelen op pc. Days Gone is te koop in de Epic Games Store en Steam.