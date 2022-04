Voormalige topman Sony: porten firstpartygames naar pc was simpele beslissing

Het besluit om firstpartygames voor de PlayStation naar pc te porten was volgens voormalig topman van Sony Shawn Layden een eenvoudige beslissing. Sony moest volgens hem daar zijn waar nieuwe klanten waren en dat was op pc.

Dat vertelt Layden in de podcast What's Up PlayStation waarin hij meer duiding geeft over de beslissing van Sony om firstpartygames voor de PlayStation uit te brengen voor pc. "We moesten gaan waar de nieuwe klanten waren en die kwamen niet naar ons", stelde Layden. "We moesten naar hen gaan en waarom zouden we dat niet doen met onze bestverkopende games? Het was bovendien de eenvoudigste beslissing omdat heel wat mensen al een pc hebben", klinkt het.

De eerste game die Sony uitbracht voor pc was Horizon Zero Dawn in 2020. Omdat de game oorspronkelijk in 2017 uitkwam, was er volgens Layden dan ook geen concurrerend risico meer om die in 2020 opnieuw uit te brengen voor Windows. Gelijktijdige releases voor PlayStation en pc zitten er volgens de voormalige topman van Sony dan weer niet in.

Volgens Layden zal deze strategie door Sony aangehouden worden. "Sommige pc-gamers zullen via Horizon of Days Gone interesse krijgen in een PlayStation 5. Dit is een win-winsituatie en potentiële klanten krijgen een indruk van hoe het er aan toe kan gaan bij PlayStation."

Nadat Horizon Zero Dawn in 2020 uitkwam voor pc, bracht Sony in mei van dit jaar zombiegame Days Gone uit in de Epic Games Store en Steam. Vorige maand kondigde de Japanse fabrikant aan dat de PlayStation 4-games Uncharted 4: A Thief's End en de uitbreiding Uncharted: The Lost Legacy in 2022 een remaster krijgen voor PlayStation 5 en pc. Een precieze datum werd nog niet meegedeeld.