Tinder komt met digitaal muntensysteem om eenmalige aankopen mee te doen

Tinder gaat een digitale munteenheid introduceren in zijn app waarmee gebruikers eenmalige aankopen kunnen doen. De munten zullen met echt geld te koop zijn, maar ze moeten ook te verdienen zijn door de datingapp veel te gebruiken.

Het nieuwe muntensysteem verschijnt vanaf eind augustus gefaseerd in Australië, meldt Bloomberg. Later moeten de munten volgens het persbureau ook in andere landen te koop zijn. Met de in-app valuta kunnen onder meer Super Likes en Boosts gekocht worden. Dergelijke opties zijn bedoeld om de kans op een Tinder-match te verhogen. Momenteel zijn deze functies al met echt geld te koop in op maat gemaakte pakketten, en worden ze geleverd bij een Gold- of Platinum-abonnement. De Chief Financial Officer van Tinder, Gary Swidler, zegt tegen Bloomberg dat de virtuele munteenheid ook 'nuttig zal zijn om digitale goederen mee cadeau te doen'.

De munten kunnen gratis worden verkregen door actief te zijn op het platform, en door het profiel 'up-to-date' te houden, zo zegt Bloomberg. Ook moeten ze met echt geld te koop zijn. Hoeveel de munten moeten kosten, en hoe het munten verdienen precies in zijn werk gaat, is nog onbekend.

Naast het muntensysteem werkt Tinder momenteel ook aan een nieuwe verificatieoptie om het mogelijk te maken voor gebruikers om zich te verifiëren met een identiteitsbewijs. Ook moet het binnenkort voor Amerikaanse gebruikers mogelijk worden om een background check uit de laten voeren bij Tinder-matches.