Tinder komt met abonnement voor 500 dollar per maand voor 'actiefste' gebruikers

Tinder komt met een Select-abonnement dat 499 dollar per maand kost. Hiermee krijgen gebruikers nieuwe 'vip'-zoek-, -match- en -gespreksfuncties, al worden er nog geen verdere details gegeven door het platform.

Tinder Select
Het uitnodigingsscherm van Tinder Select

Het abonnement wordt voorlopig enkel aan minder dan één procent van de gebruikers aangeboden, laat het platform aan Bloomberg weten. Het gaat om de groep die volgens het bedrijf het 'actiefst' is. "We weten dat er een groep zeer betrokken gebruikers is die prioriteit geeft aan effectievere en efficiëntere manieren om connecties te vinden, dus werken we met deze groep samen om een exclusief aanbod te ontwikkelen", laat Tinder weten. Het persbureau schrijft dat het de bedoeling is dat Tinder Select op den duur ook voor andere gebruikers uitgerold gaat worden.

Volgens Bloomberg heeft de directeur van Tinder-moederbedrijf Match Group, Gary Swidler, eerder deze maand tijdens een conferentie gesteld dat hij verwacht dat dit abonnement voor weinig nieuwe betalers gaat zorgen, maar dat het wel een grote impact kan hebben op de totale omzet van het bedrijf. Hoewel de totale hoeveelheid abonnees de afgelopen drie kwartalen is gedaald, stegen tegelijkertijd de gemiddelde uitgaven per gebruiker. Hierdoor wist Tinder in het tweede kwartaal van 2023 toch zes procent meer directe omzet te genereren dan het jaar daarvoor.

Overigens heeft Match Group ook een ander datingplatform, The League, dat bedoeld is voor 'ambitieuze' gebruikers. Niet iedereen krijgt toegang tot deze app; gebruikers worden eerst op een wachtlijst geplaatst, waarna het profiel handmatig wordt beoordeeld door een werknemer van het bedrijf. Het goedkeuringsproces kan maanden in beslag nemen. Op dit platform wordt al een 'vip'-abonnement aangeboden dat 1000 dollar per week kost. Het succes van dat abonnement zou ertoe hebben geleid dat Match Group ook voor Tinder een dure abonnementsvorm besloot te ontwikkelen, aldus Bloomberg.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 23-09-2023 11:11 317

23-09-2023 • 11:11

317

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D0ubleD0uble 23 september 2023 11:17
Dit lijkt mij typisch een gevalletje waar de CEO dacht van "hé, mobiele games hebben vaak whales waar 50% van de omzet van 0,15% van de spelers komt, dat moeten wij ook hebben!"

Voor 500 dollar neem je je liefde mee naar het meest prestigieuze restaurant dat er zo'n beetje is, en dan nog hou je geld over :+
familyman @D0ubleD0uble23 september 2023 11:48
Moet je die liefde wel eerst vinden. Daar is tinder handig voor.
Trekfolie @familyman23 september 2023 12:38
Als jij 500 euro per maand bereid uit te geven is er een grote motivatie voor het bedrijf om jou als klant te houden.

Als je een vaste relatie vindt en daardoor van de dienst afstapt schieten ze zichzelf behoorlijk in de voet.
tweakuwe @Trekfolie23 september 2023 21:28
Niet iedereen zit op Tinder om de liefde van zijn/haar leven te vinden. Sommigen zitten er op om het meeste uit hun single zijn te halen.
itlee @D0ubleD0uble23 september 2023 15:35
Voor 500 eu heb je 2 pasta, een eenvoudig toetje en een flesje normale chardonay in Monaco. Waarvan akte. Ik heb daar gevraagd wat de duurste tafel geweest is die ze hadden gehad. In 2022 betaalde een klant 180.000 eu voor 5 flessen champagne uit 2001 en wat eten. Tafel voor 6 personen was dit.

De vrouwen die daar rond lopen komen zo uit een magazine zo mooi, geloof me in Monaco en dubai (en nog een aantal plekken op de wereld) wordt er gewoon anders geleefd en geld uitgegeven als dat jij en ik dat (kunnen) doen.
Jerie @itlee23 september 2023 23:36
Iemand die op die manier geld verkwist vind ik onaantrekkelijk. En ja, ik noem het verkwisten. Je had het op z'n minst beter kunnen investeren om nog rijker te worden.

Er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het nut van geld en inkomen. Op een gegeven moment heeft men genoeg. Dan maakt meer geld niet meer effectief uit, niet gelukkiger. Maar dan nog vind ik zo'n uitgave zonde, tenzij je het over culinaire hoogstandjes hebt.

Ik denk dat dergelijke tenten (de peperdure niet-culinaire hoogstandjes) ook prima plekken zijn voor criminelen om hun geld uit te geven.

Ach en mooi. Mijn vrouw gebruikt niet eens make-up. Heeft ze niet nodig. Botox en facelift doet ze ook niet aan en we hebben al afgesproken: grijs is grijs. En iedere keer als ik mijn kinderen van school haal of breng kom ik van die opgedofte poedeltjes tegen. Niet mijn types.
StCreed @itlee25 september 2023 01:19
In Monaco en Dubai lopen types rond waarvan ik denk "die verdienen elkaar". En elke dag ben ik blij dat ik daar niets mee heb.
Luminair @D0ubleD0uble23 september 2023 11:29
Eens, en in dit geval denk ik dat de whales ook vaak scammers/verkopers zijn. In mijn tijd op Tinder zag ik regelmatig mensen van 9K+ kilometer verderop met subtiele advertenties in de bio's.
JeroenED @D0ubleD0uble23 september 2023 11:41
Voor 500 dollar neem je je liefde mee naar het meest prestigieuze restaurant dat er zo'n beetje is, en dan nog hou je geld over :+
Voor 500€ lukt dat enkel in je eentje hoor. Het Hof van Cleve (Iedere Belg kent dat restaurant in Kruisem) betaal je 490€. A la carte staan er jammer genoeg geen prijzen bij, maar voor minder dan 250€ per persoon zal het volgens mij niet lukken. (ter vergelijking een gemiddelde sjieke menu in België is zo'n 80€ of max 40€ voor een hoofdgerecht a la carte)

https://hofvancleve.com/menu

[Reactie gewijzigd door JeroenED op 22 juli 2024 13:55]

n4m3l355 @D0ubleD0uble23 september 2023 12:48
500 USD per maand klinkt naar veel maar vermoedelijk is dat best haalbaar. Immers ze willen slechts 1% bereiken. Voor vrienden die ik heb ben ik zeker dat een enkeling daar wel gebruik gaan maakt, succesvolle mannen met genoeg geld en wekelijks een andere knappe meid zien dit gewoon als onderdeel van de date.
Stoney3K @D0ubleD0uble23 september 2023 16:20
Dit lijkt mij typisch een gevalletje waar de CEO dacht van "hé, mobiele games hebben vaak whales waar 50% van de omzet van 0,15% van de spelers komt, dat moeten wij ook hebben!"

Voor 500 dollar neem je je liefde mee naar het meest prestigieuze restaurant dat er zo'n beetje is, en dan nog hou je geld over :+
Dat is voor een datingsite overigens geen slechte gedachte, want de meeste dating-apps zijn op dezelfde snelle dopamine-hit gemaakt als mobile games met microtransacties/lootboxen.

Een dating-app wil niet dat je de liefde van je leven daar vindt want dan heb je de app 'uitgespeeld' en kom je niet meer terug als betalende klant.
Gmorx @D0ubleD0uble23 september 2023 12:27
Speculatie modus:
Dit lijkt mee een abbo voor prostituees die op het platform zitten.
jpsch @Gmorx23 september 2023 13:49
Het is ook een professioneel zakelijk account...
Verwijderd @Gmorx23 september 2023 19:44
T' is denk ik meer voor lui die goed in de slappe was zitten en die graag met mensen daten die dat ook hebben (of daar mee om kunnen gaan?), beetje zoals een dure sportschool. Sommige datingsites hanteren ook vrij stevige entree prijzen, vermoedelijk om te kunnen beinvloeden welke doelgroep zich inschrijft.
Jerie @Gmorx23 september 2023 23:23
Nee, daar zijn andere platformen voor.

Het is voor whales om andere whales te ontmoeten. Of om, zoals Twitter blauwe vinkje, het algoritme te bespelen.

Hoe dan ook het riekt naar 'de rek is uit het platform' en dan gaan ze op zoek naar dit soort constructies. Ik weet het, netwerk effect, maar toch: een goede reden om voor iets anders te gaan.
t_captain @D0ubleD0uble23 september 2023 12:38
500 gaat niet meer zo ver als vroeger. Laatst met 2 personen 480 euro 😇

Wel een Michelinster, maar nou ook niet de wereldtop van de driesterrerestaurants.
JayPe @t_captain23 september 2023 13:00
Misschien is een AA meeting iets voor jou :-P
t_captain @JayPe23 september 2023 17:30
Lol :)

Glazen wijn doen wel een euro of twintig per stuk op zo’n plek.
Jerie @t_captain23 september 2023 23:39
Als ik er zou serveren zou ik ze onderweg stiekem omwisselen met de goedkoopste bocht van AH a 3 EUR per fles. Als het hetzelfde type wijn betreft geen haan die er naar kraait.
StCreed @Jerie25 september 2023 01:21
Dat proef je meteen. No kidding, maar er zit een wereld van verschil in wijn daar en elders. Alhoewel San Siro in Utrecht ook bovengemiddeld goede wijn schenkt voor 6 euro per glas, in het arrangement.
Jerie @StCreed25 september 2023 09:20
Tja, hetzelfde zei men ook over lossless vs lossy. Terwijl het gros van de mensen niet eens 192 VBR MP3 van CD kwaliteit weet te onderscheiden. Dubbel blind dan, heh.
StCreed @Jerie25 september 2023 12:11
Het verschil is erg groot maar dat proef je pas als je in zo'n restaurant eet. Overigens hoor ik het verschil tussen 192 en 312 bij sommige muziek wel, bij de meeste niet. Dus zo'n dubbelblinde test hoeft niet veel te zeggen.

Er is overigens ook dure wijn die mij niet smaakt. Maar een Michelin-* restaurant ziet dat als het goed is. In mijn beperkte ervaring met die restaurants (Librije, Heemstede, Boreas) in ieder geval wel.
Gohan040 @jaaoie1723 september 2023 14:41
Of je hebt er nooit gegeten of een zeer beperkte smaak. Zeggen dat het eten van een restaurant met Michelinster troep is geeft met dan de vraag, hoe komen ze dan aan die ster? Maar ieder zijn smaak natuurlijk, ik ken mensen die Macdonalds echt lekker vinden....
Gohan040 @jaaoie1724 september 2023 10:09
Toch wel ironisch aangezien jij (als mens) met deze opmerking aan komt zetten.
Gohan040 @jaaoie1724 september 2023 10:47
Nee je geeft je eigen mening qua smaak, dat is niet zeggen waar het op staat. Hier zal ik het bij laten, je komt nogal als een trol over namelijk.
Gulpen 23 september 2023 11:32
Iemand heeft 4 jaar zijn gebruik van dating apps in kaart gebracht:
- 47.842 profielen bekeken.
- Uiteindelijk heeft dat geleid tot 2 dates (waarvan 2 niet komen opdagen).
Zie veel meer interessante details: https://twitter.com/0xgaut/status/1691442483543093248?s=43

Het idee dat intussen hier iemand dik geld aan verdient . . . je vraagt je af waar dit soort bedrijven precies op maximaliseren. Succesvolle dates, of schermgebruik?

Heb zelf een keer meegemaakt dat er aantoonbaar gerommeld werd met de waarheid op een datingapp. Werd daar door een groot aantal leuke vrouwen (?) aangeschreven (wat op andere sites nooit zo veel gebeurde) alhoewel steeds het verzoek om meer foto's te sturen. Hier zat het hem in: je moest betalen om foto's te kunnen delen. Heb het eerst nog gedaan - maar alles werd steeds gekker. Klopte niets aan wat daar gebeurde. Had steeds een soort identiek gesprek met iemand anders! Boos, opgezegd, klacht ingediend - gedreigd met e.e.a. aan de grote klok hangen en geld terug gekregen. - maar ik dwaal af.

[Reactie gewijzigd door Gulpen op 22 juli 2024 13:55]

CorbataGames @Gulpen23 september 2023 12:13
Ik heb lange tijd op Tinder, Happn en voorheen op Lexa, Relatieplanet en nog zo'n site gezeten. Vond het gewoon machtig interessant allemaal en ook de "psychologische kant" ervan goed verkend; wat werkt er wel in je profieltekst, wat niet... hoe gaat het als ik zelf minder leuke foto's erop plaats (nog steeds dates, stuk voor stuk zeiden ze "je bent eigenlijk veel leuker dan je foto's"), dat soort dingen.

Ik zal misschien in de loop der tijd wel een veelvoud van die 47.842 profielen hebben bekeken. Maar er ook tientallen dates uit gehaald. Vooral Tinder en Happn werkten wat dat betreft goed. Fake-profielen zitten er natuurlijk ook tussen (en ook vrouwen die hun professionele services of Onlyfans profielen promoten) maar die filter je er zelf eenvoudig uit.

Serieus, Tinder is echt veel leuker en levert meer succes op dan mensen denken. Het is alleen ook een beetje hoe je er zelf in staat... als je er niet tegen kunt dat je 3 dagen swipet en maar 3 matches hebt die dan ook nog eens niet praten, dan is het niet jouw manier om mensen te ontmoeten.
Sta je er relaxed in, snap je dat mensen soms uit verveling swipen maar al wel serieus daten en je gesprek "open" laten staan voor als het met de serieuze date mis loopt (dat doe je zelf waarschijnlijk ook wel eens!) dan ga je er echt veel lol aan beleven.

Enkele tientallen matches krijgen lukt echt wel binnen enkele dagen. Krijg je geen reacties op je berichten, denk dan eens na of je aanpak leuker kan. Probeer echt uniek te zijn en op te vallen t.o.v. alle geilneven op de app (want het aantal ongewenst gore berichten dat vrouwen op de app ontvangen, is echt niet grappig meer).

Overigens schijnt het wel heel erg verschil te maken WAAR je Tindert. Ik woonde destijds in Amsterdam, dat schijnt nogal anders te zijn dan wanneer je in een boerengehucht swipet.

Tenslotte, ik zie dat meneer uit de grafieken bijna alles naar rechts heeft geswipet (dat is een "Like" geven). Het algoritme van Tinder geeft je profiel daarmee een lage score. Het verbaast me dus niks dat hij "maar" 298 matches heeft gehaald.
Ben je wat kritischer, dan zul je eerder 10 tot maximaal 25% naar rechts swipen, dat is normaal gedrag denk ik. Dan kom je niet in het "afvoerputje" van Tinder terecht en word je meer getoond. Ergens achter de schermen krijg je toch een score van het aantal likes & matches dat je krijgt tov je swipes.

[Reactie gewijzigd door CorbataGames op 22 juli 2024 13:55]

bones @CorbataGames23 september 2023 12:49
Het is voor een man alleen leuk als je knap bent en voldoet aan het wensenlijstje van de vrouwen (welke ze in hun profiel zetten zelfs):
- minimaal 1.80 (soms zelfs 1.85 ivm hakken)
- niet dik ( of te dun)
- niet kaal
- niet te jong/oud
- goede baan
- geen kinderen hebben

Gelukkig voldeed ik aan de standaarde. op de kinderen na dus had veel matches, en ook een date waar ik uiteindelijk 3 jaar een relatie mee had. Echter een collega van mij die er best ok uitziet (bovengemiddeld) heeft in 2 jaar 0 dates gehad, omdat ze afhaken op zijn lengte en gewicht.

Het is voor sexuele contacten gewoon een vleeskeuring, en qua echte relaties moet je voldoen aan de onrealistische wensen van de meeste vrouwen.

Voor de meeste mannen zal Tinder dus moeilijk zijn om er echt iets uit te halen.
Verwijderd @bones23 september 2023 13:46
Vrouwen krijgen ook regelmatig teveel matches, dus die hebben keuze. Zelfs de wat minder knappe hebben zoveel keuze dat ze elke week minstens een date kunnen regelen. Daar word je kieskeurig van, en dat kan doorschieten.

Persoonlijk vind ik het veel makkelijker om een inschatting te maken in real life, binnen een minuut heb ik een aardig idee van iemand. Regelmatig een tinder/happen-date gehad waarbij ik binnen die minuut eigenlijk al klaar was: dit wordt het niet.

Verder zie ik dat veel mensen eigenlijk niet weten wat ze zoeken: wat wil ik wel, wat niet, en daar ook vlot op sorteren ipv eindeloos daten 'want anders ben ik weer alleen', en dan klapt het na zoveel maanden of (helaas) jaar alsnog op die punten die vanaf het begin al duidelijk waren.

En gebrek aan realisme: wat wérkt eigenlijk goed, ipv alleen gevoel, uiterlijk of dat wensenlijstje. Ik ken dames die rennen van gevoel naar gevoel, dat is fijn maar niet realistisch voor een langdurige stabiele relatie.
zlpsycho @Verwijderd23 september 2023 16:41
Niet weten wat ze zoeken... Wtf zoek je?Je zoekt toch gewoon een leuke partner. That's it.
Verwijderd @zlpsycho23 september 2023 17:11
Ja en nee. Wat is een leuke partner voor jou? Wat werkt voor jou en wat niet? Een partner die veel bij je is of juist vaak weg en druk met alles en iedereen? Een partner die ook kinderen wil of juist niet? Wil je samenwonen of liever latten? Hoe goed moet de ander kunnen communiceren/open zijn? Rustig in de tuin werk type of eentje die graag met jou de wereld over wil? Een super sociaal tegenwicht of juist liever beide introvert? Etc.

Kunnen zomaar breekpunten worden. Een vriendin van mij is aan het daten met iemand van andere kant van het land. Maar ze wil niet verhuizen en reizen vindt ze vermoeiend. Hij wil samenwonen maar dat ziet ze niet zitten, behalve in een heel groot huis met eigen kamer, maar zo rijk zijn ze nou ook weer niet. Zij is een natuurmens en hij gaat liever terrasjes pakken. Kans dat dat goed gaat lijkt me op praktisch vlak niet groot, maar ze wil het wel proberen 'want hij is zo leuk'. Ik hoop het voor haar dat het gaat werken maar ik verwacht binnen een paar maanden tot een jaar een trieste dame die zich weer in gaat schrijven voor Tinder en consorten. En zo is dat al vaker gegaan en ze wil nou juist een vaste relatie. Ze kan dan op goed geluk met iedereen aanpappen die leuk lijkt, maar als ze niet binnen een date of 3/4/5 checked of de basiseisen wel goed zitten dan blijft ze veel te lang in een gedoemde relatie hangen.
zlpsycho @Verwijderd23 september 2023 18:30
Ja ok, op die fiets. Maar dat is ook een beetje passen en meten. Geven en nemen. Je kan echt niet iemand vinden die al je vakjes vult. En dan daar ook nog verliefd op worden. Ik geloof daar niks van.
TWeaKLeGeND @zlpsycho23 september 2023 19:33
Je begint het eindelijk te begrijpen ;-)

JIJ gelooft daar niks van, en dat is goed ook, maar je vist wel in wateren waar er heel veel vissen zwemmen die het wel geloven. Mensen die 'wel moeilijk' zijn. Wel onrealistische eisen hebben. En niet weten wat ze willen of zelfs wel weten wat ze willen maar zich toch inlaten met iemand van wie ze eigenlijk al weten niet mee te kunnen leven. Valt in zo een zee dus alsnog niet mee om te vinden wat jij zoekt. 'Gewoon een leuke partner'. Ookal hebben heel veel van die 'vissen' de potentie echt wel.
007Nightfire @zlpsycho23 september 2023 17:09
Als iemand 'gewoon een leuke partner' zoekt, dan hebben ze die al lang gevonden en zitten ze niet op dating apps. De meeste mensen zijn namelijk prima geschikt als 'gewoon een leuke partner'.

Veel mensen zijn zich niet bewust van wat ze zoeken. Bijvoorbeeld iemand moet aan x voldoen om met een goed gevoel te kunnen voorstellen aan ouders/familie. Aan y voldoen om niet af te gaan voor de vrienden-/socialegroep (al dan niet social media). En natuurlijk aan z voldoen om het in de slaapkamer leuk te hebben. En dan vergeten ze dat het thuis ook een beetje leuk moet zijn en ligt het nest weer binnen een jaar onder de boom.
zlpsycho @007Nightfire23 september 2023 18:26
Nou ik kom gewoon niemand tegen in mijn leven daarom zit ik op tinder. Kan me geen reet schelen wie het is. Als ze maar leuk is. Ik ben niet moeilijk.
uip @Verwijderd23 september 2023 16:01
Vrouwen krijgen ook regelmatig teveel matches, dus die hebben keuze.
Dit hangt trouwens af van de leeftijd. Rond de leeftijd van 40-45 verschuift het evenwicht, en zijn het de mannen die meest te zeggen hebben. Als het Tinderen als man dus niet lukt: nog even wachten :)
zaphod_b @uip24 september 2023 09:25
Dat vind ik tot nu toe echt tegenvallen hoor. Ik ben 48 en zie er nog prima uit. Toen ik vroegah op Tinder zat, 10 jaar geleden, had ik elke dag wel matches en kon ik zo vaak daten als ik wilde zo ongeveer. En nu? Na 2 weken swipen nog geen enkel fatsoenlijk gesprek kunnen voeren. Paar keer een match gehad, maar als je dan kijkt na een half uurtje dan is die match alweer opgeheven.

Maar wellicht knappen de dames af op het feit dat ik duidelijk in m'n profiel heb staan dat ik op dit moment geen serieuze relatie zoek... Dus als experiment heb ik dat zinnetje gisteren eens weg gehaald... Ben benieuwd of dat uitmaakt.

Anyway, tot nu toe is mijn conclusie dat het nogal tegenvalt. En wat natuurlijk ook meespeelt is dat ik inderdaad ook niet geinteresseerd ben in 45-jarige moekes met een KPK (Kort Pittig Kapsel) en uitdijingen aan alle kanten. Ze hoeft echt geen model te zijn, maar een beetje aantrekkelijk is wel prettig. En ik vermoed ook dat de dames tussen de 30-40 vooral zoeken naar mannen tot 45 jaar.

P.S. wat wellicht ook niet helpt is dat ik iedereen die "Iets serieus" of een "langetermijnrelatie" zoekt standaard naar links gooi ;). Daar ben ik nog niet aan toe, maar zo te zien de meeste dames wel. Dat helpt natuurlijk ook niet, geef ik toe. En btw, snapt iemand het verschil tussen "Serieus" en "langetermijnrelatie"???? WTF???

[Reactie gewijzigd door zaphod_b op 22 juli 2024 13:55]

Marve79 @zaphod_b24 september 2023 17:53
Tja uiteindelijk wil bijna iedereen een relatie of de optie erop hebben als het klikt. Als je bij voorbaat die deur al dicht gooit ben je niet meer interessant. Het komt denk ik ook een beetje arrogant over en als vrouwen ergens niet van houden is het dat.
PhilipsFan @uip23 september 2023 22:20
Dat valt tegen hoor, want als 45+ man date je ook het liefst met 40- vrouwen. Er zijn maar weinig 40+ vrouwen die en leuk zijn en er een beetje leuk uitzien (ze hoeft niet superknap te zijn, maar ik val niet op kortharige rattenkopjes).

Maar 40- vrouwen hebben allerlei onrealistische wensen, tot het hopeloze aan toe. Regelmatig op het profiel van een 40-jarige vrouw gezien dat ze kinderwens hebben. Hoe realistisch is dat nog op die leeftijd? Met 35 zou het denk ik nog net kunnen, 2 jaar om elkaar te leren kennen en dan ervoor gaan, maar dat is wel krap aan.

Ik heb wel eens ergens gezien dat 80% van de vrouwen vooor de 20% leukste/knapste mannen gaan. Ja, die hebben dan lekker veel keus, maar het leidt alleen maar tot relaties die toch weer uit gaan, uiterlijk is nu eenmaal niet een goede leidraad. En de platforms ondertussen maar lekker verdienen.

Voor vrouwen is het inderdaad precies andersom. Ik heb een kennis die vrij knap is, die werd meteen na inschrijven overstelpt met berichten en had de dagen daarna een vrij constante stroom van meer dan 50 berichten per dag. Dan is er ook geen beginnen meer aan om alles te beantwoorden...
nst6ldr @uip23 september 2023 17:20
Dat is ook niet alles tenzij je graag op single moeders jaagt, maar dat is niet bepaald een doorsnee voorkeur volgens mij.
Arokh @nst6ldr24 september 2023 07:20
De vrouwen willen geen alleenstaande vaders en daar worden ze vervolgens op afgerekend, de mannen willen geen single moeders. We verschillen uiteindelijk allemaal niet zo veel :-)
Polydeukes @nst6ldr24 september 2023 09:10
Ik heb ergens wel eens gehoord dat "MILF" een hele populaire zoekterm is op sites met films voor volwassenen :+
Qin @Polydeukes25 september 2023 16:29
Daar zit geen R van Relatie in...
Remzi1993 @bones24 september 2023 09:07
Doe daar bovenop dat de dating websites and apps vaak bestaan uit 80% man en 20% vrouw en dit is zelfs optimistisch gezien. Het is gewoonweg zo dat er veel en veel meer mannen zijn die zulke services gebruiken dan vrouwen. Dat zorgt ook voor enorme kieskeurigheid.
Massive Mark @Remzi199325 september 2023 12:25
De feiten spreken je tegen;
Tinder has the worst with 21.9% women and 78.1% men. While Badoo has 35% women and 65% men. Bumble seems to have the most balanced ratio out of the three at around 43% women and 57% men.

Je zou eens de data van match.com moeten bekijken. Dan zie je dat vrouwen gewoon veel kieskeuriger zijn en mannen onder ren 8 in hun ogen vaak links laten liggen.
Remzi1993 @Massive Mark25 september 2023 15:33
De feiten die je aanhaald spreken me dus niet tegen:
Tinder has the worst with 21.9% women and 78.1% men. While Badoo has 35% women and 65% men. Bumble seems to have the most balanced ratio out of the three at around 43% women and 57% men.
Grotendeels zijn het dus mannen op die dating websites en apps. Dat het alleen bij Tinder zo erg is doet er niet af aan dat het bij die andere dus ook de meerderheid man is. En Bumble is een grote uitzondering, want dat is helemaal op vrouwen gericht waarbij vrouwen de eerste zet moeten doen.

Ik vind het altijd heel frappant dat men altijd met uitzonderingen aankomt om het debat of discussie te winnen. Bij bijna alle dating websites en apps is dus de meerderheid man en als dat 65% of 80% is maakt niet dat ik ongelijk heb.
BiaggioLuciano @bones23 september 2023 13:01
Het volgende klinkt lullig, maar dat zijn toch gewoon redelijke eisen? Tuurlijk, het is niet per se realistisch, maar daarvoor kan je ook gewoon natuurlijk stappen of via je vrienden mensen ontmoeten. Tinder is gemaakt om op uiterlijk te beoordelen, en persoonlijk ben ik liever zelf ook te streng met mijn eisen in plaats van amper/niet aangetrokken tot mijn partner.
Richyyyyy @BiaggioLuciano23 september 2023 13:22
De redelijkheid houdt redelijk op als de vrouw in kwestie niet eens in de buurt komt van haar eigen gestelde eisen. Wat @Bones zegt gaat nagenoeg altijd gepaard met een profiel van iemand die zelf nog bij de ouders woont, geen werk heeft, nog nooit een sportschool van binnen heeft gezien en al 6 kinderen van zeven vaders heeft.

In de praktijk zijn het vooral vrouwen die te hoge eisen hebben voor wat ze zich kunnen permitteren. Als je het daar dan op wijst, is het altijd interessant om te zien hoe ze zich dan in allerlei bochten wringen om het recht te praten.
DropjesLover @Richyyyyy25 september 2023 08:35
Meh, vrouwen weten ook goed (of hebben begrijpelijk het gevoel) dat een groot deel van de mannen voor alles met een vagina en een hartslag gaan. Dus eisen stellen mag.

Het verwonderlijke is dat ik beide in mijn omgeving zie. Mannen, niet de knapste, wel gewoon leuke fatsoenlijke, interessante kerels en vrouwen, niet de knapste, wel ruim leuk genoeg relatiemateriaal, die massaal single zijn. Allen 28+, en volgens mij echt niet hoge eisen...
Die ik ken, kennen elkaar ook al, dus dat is niet aan elkaar te knopen. Verwonderlijk is het wel.
Massive Mark @DropjesLover25 september 2023 12:18
Dat is omdat ze allemaal op dezelfde mannen vallen. Data van (ik geloof) match.com laat dit zien. Zo’n 80% van de vrouwen valt op een kleine groep 5-20% van de mannen. Deze mannen zien sl die vrouwen niet als relatie materiaal maar een pump and dump. Dus een vrouw die een 6 a 7 kan een man die een 9 is krijgen maar deze man gsat de ene na de andere af. Daarom is het ook logisch als vrouwen zeggen; alle mannen zijn hetzelfde. Dat klopt ook aangezien 80+% vsn de vrouwen in dezelfde kleine vijver vist.
Boxman @Richyyyyy23 september 2023 13:49
Dat is natuurlijk kromme logica, want als de vrouw in kwestie 'niet eens in de buurt komt' van haar eigen eisen - en als ik zie hoe geirriteerd jij daardoor bent - dan ga jij mij niet wijsmaken dat je daardoor een leuke date hebt misgelopen. Of dat je die eigenlijk heeeeel graag had willen matchen 8)7

Dan is het juist maar beter dat je dat meteen vantevoren weet, zodat je links kan swipen. niet?

Het zijn verder redelijke eisen, en of de eiser daar zelf aan voldoet is natuurlijk iets waar vooral de eiser zelf last van heeft. Op Tinder zitten om zulke mensen actief de maat te nemen puur om de discussie aan te gaan over hun 'hypocrisie' zonder dat je enige intentie hebt om met die mensen te verbinden, dat lijkt me nou niet echt een voldoenende tijdsbesteding.
MrFax @Boxman23 september 2023 19:21
Mensen zitten op Tinder om hun "droom-"man/vrouw te vinden. Alleen kom je er via Tinder vaak genoeg achter dat de uiterlijk nooit gepaard gaat met een goede innerlijk, en dan blijft je steeds weer single worden. Pas als je je beseft dat het niet alleen om het plaatje op de profiel gaat, maar om iemand zijn/haar persoonlijkheid, ga je pas serieuze lange (of zelfs permanente) relaties in. Ik zeg altijd dat als ze zulke lange eisen-lijsten hebben, dat ze vaak gaan matchen met jongens/meisjes die ook eisenlijsten hebben langer dan je bon bij de McDonald's.

Je matcht alleen maar met mensen die veels te hoge eisen hebben, en dus ook al snel afhaken. Met zulke eisen kom/ga je voor de rest van je leven in/uit relaties, en zal je nooit iets vast vinden. Als je dat wil, be my guest, maar ga dan niet zeiken dat je constant met de verkeerde mensen in relaties komt. Dat gebeurt dus wel vaak. Zat vrouwen die ik ken die constant alle mannen ergens de schuld van geven, alleen maar omdat ze met een bepaald type gaan. Tja.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 13:55]

MacWolf @Boxman24 september 2023 17:10
Ik denk dat veel vrouwen juist onredelijk zijn qua eisen tegenwoordig. Dat is iets wat je tenminste wel veel hoort uit de MGTOW (Men Going Their Own Way) gemeenschap.

Maar voor vrouwen is het natuurlijk veel makkelijker om matches te krijgen dan mannen. En de vele matches geven ze vast een psychologische boost waardoor ze denken dat ze een hoge positie op de markt hebben. Maar veel mannen zitten op de dating apps alleen voor zoeken naar seksuele contacten. En als dan veel vrouwen allemaal op dezelfde top 10% van de mannen reageren. Dan heeft die top 10% van de mannen veel lol. En die vrouwen misschien tijdelijk, maar het zal voor veel vrouwen toch echt lastig zijn om zo'n top 10% man aan de haak te slaan. En als ze dan éénmaal wat ouder worden, wordt het steeds lastiger. Voor zo'n top 10% man is het ook niet interessant om een relatie aan te gaan, want ook zei hebben veel opties.

Wat meer over dit topic: https://www.youtube.com/watch?v=z32fMWper2g
Marve79 @MacWolf24 september 2023 17:49
Denk het ook. Ik heb een bv en verdien best veel, maar een vrouw haakte af omdat ik geen universiteit had gedaan. Hoe oppervlakkig kun je zijn. En dan zijn ze straks 40 en wil niemand ze meer hebben en gaan ze huilen dat alle goede mannen bezet zijn.

Ik heb overigens wel mijn vrouw ontmoet op Tinder en nu 3 kinderen mee en al 7 jaar een relatie. Dus er zijn ook succesverhalen.

Maar je moet wel je uiterlijk een beetje mee hebben denk ik. Maar een maat van mij bijv die ziet er weer te goed uit, dus die heeft enorm veel matches maar hij is totaal geen relatiemateriaal. Dus hij date een tijdje en dan knappen al die vrouwen af op zijn innerlijk en lopen ze weer weg.
Boxman @Marve7924 september 2023 21:13
Je leidt met “ik heb een BV en veel geld” als reden waarom ze je niet aan de kant had moeten zetten en klaagt dan zelf over oppervlakkigheid? 😂 Als je ook maar iets van een punt wilde hebben, had daar iets gestaan over je fijne persoonlijkheid en omgangsvormen.

Bovendien het selecteren op wel/geen opleiding meer weg van selecteren op persoonseigenschappen dan het druk maken of iemand veel geld heeft en goed verdient. Dat laatste is juist 100% oppervlakkig.
Marve79 @Boxman24 september 2023 21:37
Je hebt zeker een punt maar ik heb nog nooit een mooie vrouw met een armoedzaaier gezien.
Boxman @Marve7924 september 2023 21:59
Armoedzaaier is dan ook wat anders dan gewoon jan modaal. Die zie ik meer dan genoeg met hele mooie dames uitkomen.

Wat zij deed is wat jij (samen met iedereen) ook doet. De eerste indruk is altijd oppervlakkig. Man: is ze mooi/verzorgd/netjes, vrouw: heeft hij een baan, kan hij providen. Daarna ga je kijken naar persoonseigenschappen, in jouw geval of je je academisch hebt doorontwikkeld. Dat kan voor haar belangrijk geweest zijn, net zoals jij het wellicht belangrijk vindt dat je vrouw het hogerop dan schoonmaakster heeft gezocht bijvoorbeeld. Dat had je niet en dus viel je af, blijkbaar heeft dat sporen achtergelaten. Maar een onredelijke voorkeur is dat helemaal niet.

Ik garandeer je dat ze niet 40 en single is. Waarschijnlijk was ze bepaald niet lelijk gezien jij zelf ook interesse had, en heeft ze eenvoudig genoeg mannen kunnen ontmoeten die wel aan haar voorkeuren voldoen.

Ik denk dat mannen, en vooral die MGTOW kerels, een misplaatst beeld hebben van hoeveel aanbod er wel niet is voor gemiddeld uitziende dames.
DropjesLover @Boxman25 september 2023 08:31
Ik denk dat dat een ongelukkige vertaling is van "geen universiteit, wel succesvol in het leven".
Maar op een dergelijke ongelukkige vertalingen / taalverschillen knappen vrouwen ook massaal af.
Boxman @Richyyyyy23 september 2023 23:26
Ik denk dat mijn punt je voorbij gaat. Maar succes met het vinden van een leuke relatie met die instelling :Y)
merethan @Richyyyyy23 september 2023 13:45
... is het altijd interessant om te zien hoe ze zich dan in allerlei bochten wringen om het recht te praten.
Wanneer ik om m'n lengte werd gevraagd antwoordde ik met de wedervraag wat hun cupmaat is. Meestal is het dan duidelijk voor ze ;)
Rene44 @bones23 september 2023 19:18
- rolstoel
- te dik
- kalend
- geen geld
- oudere jongere

En toch kreeg ik zat leuke dates via Tinder en zeiden veel vrouwen dat het meer om de klik live gaat dan harde eisen/wensen. Verder zetten een hoop vrouwen dit soort zaken in hun profiel om de geilneven uit hun Dm te houden.

Uiteindelijk had ik een dusdanige date dat die na 3 maanden bij me ging wonen. Nu al 4 jaar erg gelukkig getrouwd met iemand die van mij houdt zoals ik ben.

Vrouwen willen in mijn ervaring vooral iemand die een beetje kan praten en waar ze mee kunnen lachen, of althans daten met iemand die zichzelf (en het daten, en vooral Tinder) niet te serieus neemt. Doe je dat, dan kan er wat moois uit komen.

(Omgekeerd: vrouwen die in hun profiel zetten een babydaddy te zoeken, ''iemand die klaar voor de kinderwens is': avoid like the plague.)

[Reactie gewijzigd door Rene44 op 22 juli 2024 13:55]

Verwijderd @bones23 september 2023 13:01
Dit klinkt meer alsof het weg komt van /r/incels ofzo.
Alekz87 @bones23 september 2023 14:04
Nja andersom toch ook?

Ik wil ook een slanke vrouw, sportief figuur, liefst een goeie baan en een die zelfstandig is. Als zo ook nog een lekker kan koken!
bones @Alekz8723 september 2023 16:01
In welke droom leef jij? Tuurlijk willen ook alle mannen dat, maar stel alle vrouwen willen alleen de top mannen, en alle mannen willen alleen de top van de vrouwen, dan zou 90% van de bevolking alleen blijven?
Verwijderd @bones23 september 2023 18:01
Of je leert je partner - die al een leuke baan heeft - lekker koken en gaat gezellig samen sporten om daarmee een lekker lijf te creëren, terwijl je je eigen gang gaat en daarmee je partner daar ook toe pusht - dat is mijn tactiek :P Moet je wel weten bij wie dat werkt natuurlijk ;)
Verwijderd @bones24 september 2023 01:22
Soms is het ook veel beter om even alleen te blijven.
Gubbel @bones23 september 2023 14:11
Datzelfde geldt voor vrouwen net zo, als je niet aan een dergelijk lijstje voldoet negeert het gross van de mannen je ook.
StelioKontos @Gubbel23 september 2023 16:19
Als dat waar was dan zouden alle vrouwen en mannen die daar niet aan voldoen (50-80% van de bevolking) single zijn.
Gubbel @StelioKontos23 september 2023 22:47
Die logica kan in echt onmogelijk begrijpen. Leg uit.
Left @Gubbel23 september 2023 22:01
Da's niet waar, vrouwen zijn veel selectiever dan mannen.
paradoXical @bones23 september 2023 15:19
Ik zou zeggen tegen die vriend: 10 kg eraf in het profiel :+
GekkePrutser @bones23 september 2023 15:25
Bedanlkt, niks voor mij dus. Dacht ik al. Ik ga zelf als man zijnde ook nauwelijks op uiterlijk af. Het is in het begin wel een factor natuurlijk maar zodra ik iemand ken, neemt het karakter helemaal over.
TV_NERD @bones23 september 2023 16:29
Ik wil hier toch even tegenin gaan. Ik ben verre van moeders mooiste en glad kaal geschoren, bijna 40. Ik woon door heel Europa, en heb in elk land altijd succesvol minstens een tiental dates gehad via Tinder en Hapn. En dan spreek ik de lokale taal nieteens dus valt, afhankelijk van welk land, 50-80% van de mensen af.

Als je niet afstotelijk lelijk, ongezond dik, of oersaai bent, en een beetje doorzettingsvermogen hebt, is er echt voor ieder wel wat wils op die platforms hoor.

Ik denk dat mensen zichzelf ook vaak overschatten en gewoon teveel "naar links swipen"

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 13:55]

TechSupreme @bones23 september 2023 16:42
Ja maar het omgekeerde is ook waar. Die sites zijn allemaal vleeskeuring en dat moet je maar accepteren.
Verwijderd @bones23 september 2023 16:42
Wat een onzin. Ik ben 176 en heb na mijn scheiding heel leuk gedate in Utrecht en Nijmegen, met leuke, hoogopgeleide vrouwen. En ik heb er mijn huidige vriendin aan overgehouden. Het is echt niet zo moeilijk en wat mij betreft is Bumble in elk geval een paar euro per maand waard.
BBBvB @bones23 september 2023 16:55
Dat lijken me alleszins redelijke eisen waar ik gelukkig makkelijk aan voldoe. Behalve dan die goede baan, of valt rentenieren daar ook onder?
Zelfs het feit dat ik getrouwd ben is kennelijk geen probleem. _/-\o_
JackDaniel @bones23 september 2023 19:41
- minimaal 1.80 (soms zelfs 1.85 ivm hakken)
Dit is volgensmij toch echt een Amerikaans dingetje, of ben ik nou gek? Merk niet echt dat (de meeste) vrouwen in Nederland de lengte van hun partner echt belangrijk vinden.
bones @JackDaniel23 september 2023 20:15
Nee helaas is het echt een ding. Zie het in heel veel profielen. Een vrouw zei minimaal 185 omdat ze 170 ofzo was en met hakken 180, en de man moest groter zijn.

Denk dat het in NL erger is dan in de USA omdat de vrouwen hier gemiddeld ook langer zijn, en dan een nog langere man willen.
Luuk @JackDaniel24 september 2023 14:46
Dat is hier minder een ding omdat de gemiddelde Nederlandse man al 183 cm is. We zijn het langste volk ter wereld. De gemiddelde Amerikaan is slechts 175 cm.
Massive Mark @JackDaniel25 september 2023 12:26
Oh neehoor, ik ben 172 en krijg (helemaal in puberjaren) regelmatig te horen dat ik minpunten scoor dor mijn lengte. Nu ben ik op een punt aangekomen dat het me niets kan schelen haha.
Frame164 @bones23 september 2023 19:42
Kleine mannetjes van 180cm versla ik allemaal met mijn 194cm 🤣 Al kan ik me voorstellen dat die requirements internationaal zijn en niet specifiek voor Nederland.
SCIxX @bones23 september 2023 22:08
Dit argument is niet specifiek voor Tinder, maar een algemene stelregel voor de relatiemarkt.
Jerie @bones23 september 2023 23:16
Geen kinderen hebben? Onzin. Een man met kinderen bewijst dat hij vruchtbaar is en geschikt is voor paring. Ook heeft hij ervaring met opvoeding en kinderen. Dat zijn juist pre's tov mannelijk leeftijdsgenoten die deze factoren missen.
DeltaJuliett @bones24 september 2023 11:03
Ik ben 1.75, praktisch kaal, net iets te veel kilo's voor mijn lengte en stiekem best een huismus. Toch ben ik getrouwd, heb een kind, dankzij Tinder.

Heb wel van vrienden mogen vernemen dat Tinder 10 jaar geleden anders was.

Je wilt iemand vinden die je gezelschap en interesses waardeert. En ik vraag me af of dat nog gaat via die apps.

ninja edit: Interpuctie

[Reactie gewijzigd door DeltaJuliett op 22 juli 2024 13:55]

Verwijderd @bones25 september 2023 00:07
een collega van mij die er best ok uitziet (bovengemiddeld)
omdat ze afhaken op zijn lengte en gewicht.
Sorry, maar wat is het nou? Is hij bovengemiddeld mooi, of gewoon dik/te dun? You can't have both.
bones @Verwijderd25 september 2023 06:54
Kan iemand die te dun is er niet mooi uit zien dan? Modellen?
Verwijderd @bones25 september 2023 09:08
Ligt eraan hoe ze eruit zien. Te dun is voor mij bvb. ribbenkasten, botten zichtbaar tussen nek en borsten en ingevallen wangen. Je hebt ze wel eens gezien. Gaan de meesten volgens persoonlijk niet heel hard op.

Overigens ook niet een heel aantrekkelijke eigenschap voor mannen in het algemeen. Volgens mij is "bovengemiddeld" voor mannen in ieder geval enigszins gespierd en een leuke kop.
Tintel @bones25 september 2023 16:58
onrealistische wensen van de meeste vrouwen.
Dat is inderdaad onderzocht. Vrouwen zoeken derhalve ook vaker naar een ideaal. Mannen naar voldoening. :9

En wat daarbij komt is dat vrouwen het gebruiken als rating-systeem. Dus hoeveel likes ze krijgen is voor hun een graadmeter.

Het vreemde is natuurlijk dat we 'vleeskeuring' afkeuren maar dat is wel hoe eerste ontmoetingen werken omdat dit de enige beschikbare informatie. Nu hebben foto's de neiging om of juist te flateren of juist niet (filtertje her en der...). Maar ook in het echt is er natuurlijk wel wat te bereiken met kleding en make-up.
BounceMeister @bones23 september 2023 13:37
Zetten ze exact dezelfde info over zichzelf dan ook eerlijk in hun profiel?
rmk_ @CorbataGames23 september 2023 12:43
Overigens schijnt het wel heel erg verschil te maken WAAR je Tindert. Ik woonde destijds in Amsterdam, dat schijnt nogal anders te zijn dan wanneer je in een boerengehucht swipet.
Ik ben al een jaar aan het swipen en ik match nog geen eens een eenzame koe. :+

Echter iedereen zegt dat als je veel naar rechts swiped je kansen minder worden maar ik swipe vrijwel uitsluitend links omdat niemand er echt uitspringt en het allemaal één in dozijn Instagram koppen zijn. Dan zou je denken dat mijn kansen daardoor groter zouden moeten zijn? Eerder denk ik dat ik gewoon onderop de stapel lig omdat ik er geen geld aan wil uitgeven.
Gubbel @rmk_23 september 2023 14:12
Je zegt tegen 99% nee en vraagt je dan af waarom je geen match krijgt? Onzin argument. Heb nooit een cent uitgegeven en jaren lang dagelijkse matches gekregen.
Stoney3K @Gubbel23 september 2023 16:15
Je zegt tegen 99% nee en vraagt je dan af waarom je geen match krijgt? Onzin argument. Heb nooit een cent uitgegeven en jaren lang dagelijkse matches gekregen.
Waarom zou je met iemand willen matchen waar je op het eerste gezicht al van denkt "Niet de moeite waard"? Ik weet zelf ook dat ik met al die Instagram-modelletjes totaal niks gemeen zou hebben, dus dan is het complete tijdverspilling om ze naar rechts te swipen.
Gubbel @Stoney3K23 september 2023 22:46
Ik zeg dat je dan ook niet mag klagen dat je geen matches krijgt. Het is wellicht vleeskeuring, maar ik ben vaak verrast door mensen waar ik in eerste instantie dacht niets mee te hebben.
Remzi1993 @Stoney3K24 september 2023 09:09
Op al die dating websites en apps ga je echt geen diepgaande persoon vonden ofzo. Het allemaal hetzelfde als junkfood eten. Als je zelf boodschappen doet en eten kookt krijg je beter voedsel en junkfood is er dus soms om moet te koken. Zo zie ik al die dating websites en apps. Allemaal junk.

Ik heb het 10 jaar geleden geprobeerd en het is gewoonweg tijdverspilling.
rmk_ @Gubbel23 september 2023 14:29
Je begrijpt het verkeerd. Er wordt gesuggereerd dat als je te vaak naar rechts swiped je onderop de stapel beland. Dan zou je hoger op de stapel moeten belanden als je weinig naar rechts swiped.

Dat terzijde, of ik wel of niet swipe, ik krijg alsnog geen enkele likes.
Tintel @rmk_25 september 2023 17:03
Ik snap je beredenering. Maar de ellende is - en dan doe ik de aanname dat je een man bent - vrouwen swipen schijnbaar heel erg vaak links en slechts 5-10% van de gevallen rechts. Daarnaast is het voor mannen moeilijker om een aansprekende foto te hebben. Om 2 redenen denk ik - mannen maken minder vaak selfies (dikke aanname) en vrouwen hebben een heel andere manier om aantrekkelijkheid te beoordelen dan mannen waarbij de beoordelingsmethode van mannen veel beter past bij slechts enkele foto's. Er zijn zelfs adviezen dat mannen vooral niet prominent met hobby spul op de foto moeten staan (zoals auto, motor, fiets, gevangen vis e.d.). Maar dat is natuurlijk wel apart.
kodak @CorbataGames23 september 2023 14:21
Alleen is het nieuws dat ze nu 500 dollar willen vragen voor een aanbod dat het onder gewone omstandigheden niet zomaar waard is. Je stelt dat de gebruiker zich aan kan passen om het onder gewone omstandigheden waardevoller te maken, maar ik lees niet hoe dat redelijk is als gebruikers al menen te veel te betalen. Laat staan bij een bedrag van 500 dollar per maand.
karot9100 @CorbataGames23 september 2023 15:23
Ik ben getrouwd met de vrouw van mijn dromen, die ik op Tinder leerde kennen. Wat blijkt woonde ze 2 straten van bij mijn ouders vandaan en kenden onze moeders elkaar 8)7
The Zep Man
@karot910023 september 2023 17:30
Plot twist:

Jullie moeders maakten een dealtje met Tinder. O+
P8ter @karot910023 september 2023 17:52
Zou dan wel ff DNA-test doen voor jullie verder gaan :+
karot9100 @P8ter25 september 2023 19:55
Te laat, onze zoon is nu 8 weken oud. Nu valt er niet meer terug te trekken :P
Justevo @karot910023 september 2023 18:47
Same here. Mijn partner woonde een paar straten verderop en Tinder bracht ons dus blijkbaar bij elkaar. Huisje, boompje, beestje nu.
The Zep Man
@Justevo23 september 2023 19:43
Plot twist:

De partner van @karot9100 is @Justevo. O+
Godjira @karot910023 september 2023 19:46
Oh wat grappig om te lezen zeg.
Zelf mijn vrouw via World of Warcraft leren kennen. Nu 13 jaar samen, 5 jaar getrouwd en een dochter van 5 en zoon van 2,5.

Toch mooi hoe mensen digitaal hun soulmate kunnen vinden, via Tinder, games of welke weg ook. Fascinerend ook wel ☺️.
Jerie @Godjira23 september 2023 23:18
Iets andere cijfers hier maar exact dezelfde factoren. En we zitten allebei op het spectrum.
kami124 @CorbataGames23 september 2023 17:11
Ik zit al jaren op Tinder en ik denk dat ik ondertussen al wel 100 keer gedatet heb, waarvan vele ook erg leuk waren :).
moonlander @CorbataGames23 september 2023 18:50
Ik swipe 2 maanden en nog geen enkele match gehad, terwijl ik elke dag een melding van Tinder krijg: heey je profiel is populair! Waar wacht je op ...... Het is denk ik maar net wat voor vlees je in de kuip hebt. Maar niet echt succesvol voor mij. Al had ik er 3 leuke dates uit gehad die langer dan 4 maanden duurden (corona tijd)
Frame164 @moonlander23 september 2023 19:43
Misschien voelt het voor de dames als "die broer die ze niet hadden"...
analogworm @moonlander24 september 2023 10:31
Ik zou zeggen probeer breeze! Als je matcht, meteen een date. Is op zijn minst gewoon een gezellige avond. 8-)
Massive Mark @moonlander25 september 2023 12:30
Ik ken iemand die een testje deed. Beide personen waren in het echte leven qua looks een 6 a 7. De vrouw kreegt na 5 minuten een match en de man na 5 dageb nog niets. Ze liet mij het zien en ze staat nu op 8300 likes. Nogmaals geen model of wat san ook, standaard meisje.
Tintel @Massive Mark25 september 2023 17:07
Ja - dat is ook onderzocht. "Vrouwen zijn gewild mannen worden gevonden.... " (indien hetero sexueel).

Zelfs bij een man met een rating van misschien wel 9 (dus uitzonderlijk aantrekkelijk), dan nog zal hij qua 'likes' voorbij worden gestreefd door een vrouw met 'slechts' een rating van 5 (dus gemiddeld aantrekkelijk).
Marc37 @CorbataGames24 september 2023 22:32
Ik kom nog uit de hyves Tijd
Dat was nig leuk allemal e hte mensen.. Kep me kapot uhh geneusd 🤣🤣 ondertussen 15 jr getrouwd gewoon opstaat tegen gekomen hahshs
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @CorbataGames23 september 2023 18:12
Ik zie er niet uit om weg te gooien, maar ik vind nog sneller pinguïns op de Noordpool, dan dates op Tinder.

Mensen die zeggen dat Tinder en Happn zo leuk zijn, zijn ofwel bovengemiddeld knap/rijk, ofwel vrouw, of allebei.
ASNNetworks @Gulpen23 september 2023 11:40
Iemand heeft 4 jaar zijn gebruik van dating apps in kaart gebracht:
- 47,842 profielen bekeken.
- Uiteindelijk heeft dat geleid tot 2 dates (waarvan 2 niet komen opdagen).

Sorry, maar dit zegt echt meer over de persoon dan over het platform.
Verwijderd @ASNNetworks23 september 2023 12:06
Haha inderdaad.. hoewel het wel zo is dat de ervaring voor mannen niet erg best is. Dit filmpje is wel verhelderend over de statistiek https://www.youtube.com/watch?v=x3lypVnJ0HM
Gulpen @ASNNetworks23 september 2023 11:59
Oké Casanova
WillySis @ASNNetworks23 september 2023 14:56
Of over de woonplaats. Je zou maar op Schiermonnikoog wonen.
Benjamin- @Gulpen24 september 2023 09:00
Mja dit soort statistieken zeggen niet zoveel.

Begrijp me niet verkeerd, Tinder op zichzelf is een drama, wordt veel gebruikt voor snelle seks, en als je dan niet superknap bent, dan wordt het lastig.
Echter is dat slechts een deel van het probleem.

Het andere gedeelte van het probleem is dat mensen verkeerd swipen. Mensen die zo 'wanhopig' swipen, doen dit ook vaak op mensen die erg in trek zijn, en dit zijn weer mensen die niet op hen swipen.

Ik geloof niet in dat de 1 een '10' is en de ander een '4', maar als je wel in die termen denkt, en jij bent een 4 die steeds op 7+ swiped, dan kom je niet aan dates. Maar dat is wel iets wat vaak gebeurd, want iedereen wilt een aantrekkelijk persoon.

Als die mensen dan toch een chat hebben, dan missen ze vaak de sociale vaardigheden om het tot een date te krijgen.

Ik volg de subreddit van Tinder, wat erg grappig kan zijn, maar wat je ook ziet dat de meeste van de mannen daar (je kan dit concluderen aan de massa's upvotes van zowel topics als reacties), echt geen flauw benul hebben hoe je een fatsoenlijk gesprek aan kan gaan. Stellen gesloten vragen, teveel opmerkingen over uiterlijk enz. Een goed gesprek proberen ze niet aan te knopen. En ja dan heb je nu eenmaal het feit dat bijvoorbeeld een knappe dame enorm veel reacties krijgt, waar wel een leuk gesprek op gang komt, dan is het snel gedaan.

Dit betekent niet dat iemand niet leuk is of geen leuk gesprek kan aangaan, absoluut niet, echter missen ze wel vaak de vaardigheid om een gesprek aan te knopen waarbij direct de intentie is om een date aan te gaan.
Deze mensen doen het gewoon veel beter om iemand op een verjaardag of werk te leren kennen, want daar zitten ze niet om te daten en zijn ze meer op hun gemak.

Er is ook een reden waarom je beter in trek ligt tijdens een relatie, want je bent gewoon niet bezig met jezelf te verkopen als hun toekomstige partner.
SomerenV @Gulpen23 september 2023 13:40
Ondertussen zit ik hier met mijn voormalig Tinder-date op de bank, gaan we over twee weken ons geregistreerd partnerschap officieel maken en is er een kindje onderweg.

Ik ben echt geen fotomodel, niet succesvol, niet rijk en ik ben best introvert. Toch heb ik aardig wat daadwerkelijke dates overgehouden aan Tinder (10+ in 2 jaar ofzo). Dat was wel in de periode dat Tinder nog relatief nieuw was.
Stoney3K @SomerenV23 september 2023 16:17
Ik merk nu ook dat Tinder echt anders is dan toen ik mijn eerste lange relatie daar leerde kennen, nu bijna 10 jaar geleden. De enshittification heeft ook op Tinder zijn sporen achter gelaten.
FireBladeX @Gulpen23 september 2023 13:17
Als normale kerel had ik iets van 1000 matches en in totaal zeker 30-40 dates gehad met verschillende vrouwen en uiteindelijk ook m’n huidige vrouw ontmoet :). Dit soort statistieken zeggen niets. Ja, natuurlijk is het en blijft het vleeskeuring op het eerste gezicht. Maar eenmaal een match, moet je het toch hebben van je sociale vaardigheden. Ik heb vaak genoeg met vrouwelijke collega’s meegekeken en wat voor profielen sommige mannen hadden, dan snap ik het zeer goed dat die geen match krijgen (alleen foto’s met zonnebril en visfoto’s om maar iets te noemen). Veel mensen vooral mannen gaan gelijk slachtoffer uithangen van “ik ben niet knap genoeg” en dat is voor vrouwen ook echt een rode vlag van onzekerheid als een man zoiets zegt.
zlpsycho @FireBladeX23 september 2023 16:44
Ik heb echt per jaar een paar matches. Waarbij ik bij elk praatje geghost wordt.

Hoe de fok krijg je 1000 matches. Hoe ziek knap ben jij?
FireBladeX @zlpsycho23 september 2023 18:51
Voor mij is m’n laatste tinder date ookal weer 4 jaar geleden, geen idee hoe het platform zich verder heeft ontwikkeld etc. Het gaat dus niet om ziekelijk knap zijn maar ontken het ook niet dat het je zeker wel helpt. Er is ook geen een doorsnee formule, want ieder dame heeft weer een eigen wensen etc. Als je niet van je looks hebt moet je het hebben van je vlotte praat of humor. Heb je dit ook niet, wordt het inderdaad een stuk lastiger. Ik heb echt geen (oké op een na) fotomodellen gedate. Wees realistisch in wat je swipt. Als je zelf geen afgetraind fitness hunk bent, kan je ook begrijpen dat de afgetrainde sportschool chick je snel wegswipet.

Aantal not dones voor je profiel:
- iets negatiefs in je profielomschrijving. Vb als “tinder is een k@t app blabla”. Humor doet altijd goed.
- Alleen fotos met zonnebril.
- Alleen groepsfoto’s waardoor het gissen is wie je bent.
- Alleen foto’s met jezelf (je wilt ook laten zien dat je vrienden hebt/ sociaal bent).
- Hobby’s hebben mag, maar geen vissen of alleen foto’s van je auto of motor etc.

Kan nog duizend en een dingen opnoemen maar goed…je krijgt hopelijk wel het idee dat echt niet alleen draait om fotomodel knap te zijn, want dat ben ik echt niet.
Luuk @FireBladeX24 september 2023 14:53
Je vergeet sportschoolfoto's :X
Brazos @zlpsycho24 september 2023 13:34
Als ik je 1 tip mag geven, knoop met alle matches een gesprek aan. Het algoritme van Tinder koppelt mensen die alleen swipen en niet praten aan elkaar, en koppelt mensen die wel praten aan mensen die ook praten (of typen eigenlijk). Mogelijk zit je account in de eerste groep.
zlpsycho @Brazos24 september 2023 18:04
Ik praat met iedereen. Dat is de bedoeling van een match toch? :P maar thx anyway.
Brazos @zlpsycho24 september 2023 18:53
Genoeg mensen die er alleen opzitten om wat te swipen voor tijdverdrijf hoor.

Maar dan zit het meer in je communicatie waarschijnlijk, Tinder is op zich een prima platform om iemand te ontmoeten, en daar hoef je echt geen Brad Pitt voor te zijn. Hoeft in het 'echte leven' immers ook niet.
Nyarlathotep @zlpsycho24 september 2023 11:43
Misschien is je profiel niet interessant?
Ik ben ook neit moeders mooiste, maar ik had wel een 'eerlijk' profiel. Normale foto's zonder extreme gekkigheid. En een stukje tekst, waarin je vooral niet negatief moet zijn of zeggen wat je niet wil. Dat is een dikke no-go voor veel vrouwen.
Ook ik ben vaak 'geghost'. De reden: Vrouwen krijgen doorgaans onzettend veel matches. En je kan niet met ál die matches gesprekken aanknopen. Dus ja, dan is je 'openingszin' wel wat belangrijker.
Ik heb denk ik een stuk of 15 overwegend leuke dates gehad. En mijn huidige vriendin er aan over gehouden :)
moonlander @FireBladeX23 september 2023 19:04
Als vissen je hobby is, waarom zou je dan geen visfoto laten zien.
Nardon @moonlander24 september 2023 11:19
Je mag ook best EEN visfoto laten zien denk ik, maar niet alleen maar foto's van jou poserend met een dikke baars natuurlijk. Misschien met cherry on top nog een foto van je oude rode polo trots neergezet in een shabby woonwijk.
Lodd @Nardon24 september 2023 14:45
Ik had als parodie op die visfoto een foto met een xl-verpakking vissticks die het een tijdje goed deed. Leidde tot leuke gesprekken. Ik zit er gelukkig al een tijdje niet meer op, dus doe er je voordeel mee.

Tinder en andere datingapps zijn overigens zaken waar je tijd in moet stoppen en een bepaalde mate van vaardigheid in kunt ontwikkelen. (Dat kan prima gratis, overigens, als je maar goed zoekt. ) Dat kost wel veel energie, geduld en frustratie. Veel mensen kunnen dat niet opbrengen en gaan in de modus zitten van: "Ik ben niet knap genoeg". Prima, dat betekent meer dates voor de mensen die zich er wel in verdiepen.

Verder is Tinder in mijn ogen aan het einde van de levensduur en probeert de eigenaar er nog zoveel mogelijk geld uit te wringen met allerlei smerige trucjes. Het algoritme is dus niet je vriend. Het hele platform is niet je vriend.

Er is ook niets mis om op meerdere platforms te zitten. (Maar ik zou niet overal een betaald abonnement afsluiten.) OKCupid en Bumble zijn ook best ok.
Nardon @Lodd24 september 2023 18:45
Zeker, je moet gewoon een beetje opvallen in de meute of in ieder geval een manier om het ijs te breken en een leuk gesprek te starten :) Vriend van me had tijdje een bio met daarin "Ik haat muziek, heb een hekel aan reizen en ben enorm slecht in bed" (of iets in die trant, hij is muzikant en reist veel). Natuurlijk obviously ironisch maar wel een goeie ijsbreker en hij had er best wat succes mee haha

[Reactie gewijzigd door Nardon op 22 juli 2024 13:55]

Brazos @FireBladeX24 september 2023 13:30
Zelfde ervaring, al denk ik niet dat ik 1000 matches heb gehad, maar toch zeker wel 20-30 dates en mijn huidige vrouw ermee ontmoet.

Als je het spelletje eenmaal snapt is Tinder vrij makkelijk om ieder weekend wel met iemand op date te gaan. Dat is gelijk ook een beetje het gevaar om er in te blijven hangen (en het verdienmodel uiteraard).
vanengelandt @FireBladeX24 september 2023 15:43
idd ook mijn vrouw leren kennen via Tinder dat lukt best wel :)
Marc37 @FireBladeX24 september 2023 22:33
Lol overtuig je nou je, zelf, zal vooral zeggen
Dream on
adje123 @Gulpen23 september 2023 12:26
47,842 profielen bekeken.
Heeft hij 47 profielen bekeken? 47 duizend profielen? Heeft hij ook bij al die profielen naar rechts geswiped?
JayPe @adje12323 september 2023 12:58
48 duizend, afgerond. 47 komma 8 profielen was een beetje lastig geworden, denk ik.

Maar ipv deze vraag stellen: Klikje op de twitterlink had je ook het antwoord opgeleverd.

48k bekeken, 43k naar rechts, 5k naar links.
adje123 @JayPe23 september 2023 13:49
Als je 43k naar rechts swipet en je haalt er 2 dates uit dan ligt dat niet aan de app.
Dan ligt het aan zelfreflectie en nog wat andere dingen.......
Dat is wat mijn punt was na de verduidelijking.
Segafreak83 @adje12323 september 2023 16:19
Haha, sommige / veel mensen hebben echt geen idee hoe het er op Tinder aan toe gaat.

Ben je knap, matches overload.
Ben je niet knap en man, helaas weinig tot geen succes via Tinder.
Ben je een vrouw en niet knap, altijd wel een man die je naar rechts swiped.

Om verder ontopic te blijven, belachelijke prijsstelling.
JayPe @Segafreak8324 september 2023 19:25
Rule 1: Be Attractive
Rule 2: Don't Be Ugly
Gubbel @Gulpen23 september 2023 14:10
Wel erg makkelijk om de data van 1 persoon te gebruiken. Ik heb in Nederland via Tinder en Happ'n in een jaar tijd meer dan 25 dates gehad, waarvan een groot deel in bepaald opzicht succesvol en woon inmiddels jaren samen met iemand in een ander land die ik op Tinder hebt ontmoet.
TigerXtrm @Gulpen23 september 2023 14:25
Nou, als dat de gemiddelde ervaring van een man is dan mag ik blijkbaar toch nog tevreden zijn met mijn resultaten. 0 dates op 43 duizend swipes, dan moet je het denk ik toch echt eerst bij jezelf zoeken.
Ro4x @Gulpen23 september 2023 14:40
Iemand heeft 4 jaar zijn gebruik van dating apps in kaart gebracht:
- 47.842 profielen bekeken.
- Uiteindelijk heeft dat geleid tot 2 dates (waarvan 2 niet komen opdagen).
Ik heb 4 maanden gebruik gemaakt van Tinder, misschien max 1000 profielen bekeken, 2 dates gehad (die óók nog eens kwamen opdagen) en nu getrouwd en een kleine met een topper van een vrouw (die tweede date).

In mijn omgeving ken ik zo al meerdere voorbeelden. Dit zegt vooral iets over de persoon in kwestie ben ik bang.
Helium-3 @Gulpen23 september 2023 15:31
Heeft deze persoon ook in acht genomen dat hij/zij/die misschien simpelweg een onaantrekkelijke of onaardige persoonlijkheid heeft, waardoor niemand zin heeft om op date te gaan?
dinoballz @Gulpen24 september 2023 09:08
Deze soort infograph is heel veel gemaakt. Op /r/tinder zie je die elke week wel een paar keer voorbij komen.
PrimusIP @Gulpen24 september 2023 22:03
Ik heb aantal jaren geleden Bumble even gebruikt. Binnen paar weken een eerste date gehad en ik ben inmiddels met haar getrouwd.
Marc37 @Gulpen24 september 2023 22:29
Welke idioot gaat nou zoveel geld betalen kan alleen maar America zijn toch
man o man 4 drankjes ineen bar en je heb een sex date.
Ga na een park met een hond en je heb een vriendin.. Wat een idioterie..
Gulpen @Marc3725 september 2023 10:36
lol
BroWohsEdis @Gulpen24 september 2023 22:46
Ja, wat een onzin zeg. Tinder werkt prima als je zo nu en dan een leuke dame wilt ontmoeten.
partyshotz @Gulpen23 september 2023 14:53
Ik ken eigenlijk verscheidene mensen die elkaar hebben ontmoet via Twitter. Jaren samen en velen zijn zelfs getrouwd en hebben kids intussen.
JayPe @partyshotz23 september 2023 15:26
Twitter?
tweakuwe @JayPe23 september 2023 21:27
Ja, waarom ook niet? Daar leer je meer over iemand dan met een Tinder profiel. Twitter is bijv. best groot onder academici, als je dan een discussie over een nieuwe publicatie van iemand privé gaat bespreken en het klikt, waarom ook niet een poging wagen? Er zijn vast ook wel koppels die elkaar hier op Tweakers hebben ontmoet :)
NitSuA 23 september 2023 11:19
Ik snap het niet helemaal. Zou je je actiefste 1% niet belonen met juist een gratis abbo?
Kurai Hoshi @NitSuA23 september 2023 12:25
Snap het eveneens niet.
Als je tot de 1% actiefste behoort, heb je dan nooit matches en kom je iedere dag braaf toch swipen in de hoop dat je een match krijgt? Heb je dan juist superveel matches maar blijf je toch doorgaan?

Als je een dating app hebt, dan wil je toch dat je er ook weer zo snel mogelijk vanaf bent? Tenzij je een seriele dater, scammer of escort bent?
Stoney3K @Kurai Hoshi23 september 2023 16:26
Als je een dating app hebt, dan wil je toch dat je er ook weer zo snel mogelijk vanaf bent? Tenzij je een seriele dater, scammer of escort bent?
Dat wil jij wel maar dat wil Tinder natuurlijk niet, die wil dat zijn product zichzelf niet uit de schappen haalt. ;)

De klanten van Tinder zijn immers niet de mensen die swipen maar de aanbieders van advertenties.
tweakuwe @Kurai Hoshi23 september 2023 21:42
Niet iedereen zoekt enkel naar een relatie. Al heeft het mijn voorkeur, die liefde van mijn leven vinden, geniet ik ook van een leuke date met iemand nieuws (ook als het niet in seks eindigt, ik vind het gewoon leuk om mensen te ontmoeten, met reizen gebruik ik het ook wel eens om advies van locals te krijgen over wat er te doen is allemaal :) ). Nou is 500 dollar per maand mij wat gortig, maar de goedkopere abonnementen, zoals Tinder Gold, besparen je voor een paar euro per maand een hoop tijd omdat je kan zien wie jou al geliked heeft en gelijk kan matchen. Als je dus een bepaald weekend tijd vrij hebt kan je in de dagen daarvoor snel wat meiden matchen en kijken wie er zin heeft in een date. Met de gratis variant moet je je echt helemaal suf swipen om iedereen die jou liked ook te zien (dat doen ze expres om je naar de betaalde abonnementen te duwen, dat is het grote verschil met de begintijd van tinder toen je elkaar nog snel vond), dan gaan er een heleboel potentiële leuke dates aan je voorbij. De waarde van betalen is er dus vooral voor mensen die al enig zins succesvol zijn op Tinder, die kunnen zo een hoop tijd besparen.
kodak @Kurai Hoshi23 september 2023 15:20
De gebruikers die dit gaan betalen hebben mogelijk geld te veel of zijn wanhopig. In beide gevallen lijkt dat een kans om extra aan te verdienen. De personen die het na een tijd niet meer willen betalen vallen dan mogelijk ook uit de groep actiefste gebruikers, wat het bedrijf geld kan besparen en ze kans geeft bij de nieuwe actiefste gebruikers 500 dollar proberen te halen.
Verwijderd @NitSuA23 september 2023 11:59
Nee, kapitalisten doen niet aan belonen. Optimaal profiteren is het doel.
SkyStreaker 23 september 2023 11:23
Ik ga voor 500 euro nog liever naar een singles-bar en voor mij uit staren, hou ik bijkans nog geld over ook met exact dezelfde kansen om genegeerd te worden :+

Edit: voor de goede orde, al 22 jaar niet nodig hoor O+

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 13:55]

SuperSonicFreak @SkyStreaker23 september 2023 11:57
Of je betaald € 15,- per maand en je kan gezellig met ons praten (niet dat geld kost) :D

Oh wacht, dat heb je al gedaan :D. Je houdt dus nu nog maar € 485 over vriend :p

[Reactie gewijzigd door SuperSonicFreak op 22 juli 2024 13:55]

MaltheseFalcon @SuperSonicFreak23 september 2023 13:07
Nerds en seks. Was er niet een bedrijf bezig om te kijken hoe ze met een community based platform / website andere verdienmodellen konden inzetten om hun cijfertjes wat op te krikken? :+
SuperSonicFreak @MaltheseFalcon23 september 2023 15:16
I see what you did there :D
JayPe @SkyStreaker23 september 2023 13:02
Wat? Bestaan er een fenomeen genaamd singles-bar?

Oh wacht.
walletje-w 23 september 2023 11:16
Soms laat een nieuwsbericht je tot een nieuw inzicht komen en zo ook dit bericht.

Ineens kan ik me een dystopie voorstellen waarbij je het groepseffect hebt en je soms wel mee moet doen. Net zoals LinkedIn de plek is voor zakelijke connecties en het een stuk moeilijker is om zakelijke connecties te onderhouden als je daar niet op zit. Zo kan ik me een toekomst voorstellen waarbij bijna iedereen gebruik maakt van Tinder om een partner te vinden. Dat verschuift steeds meer naar een jongere leeftijd, totdat het moment bereikt word waarbij je bijna verplicht bent om via Tinder te zoeken omdat iedereen dat doet.

Onrealistisch? Absoluut, ondenkbaar? nu dus niet meer.
CorbataGames @walletje-w23 september 2023 12:03
Ik heb afgelopen jaren lange tijd gebruik gemaakt van o.a. Tinder, en heb er waarschijnlijk een iets andere kijk op dan mensen die het nog nooit gebruikt hebben.

Voor mij was het inderdaad een eenvoudige manier om mensen te ontmoeten die je anders niet tegenkomt, of waar je anders geen tijd in zou steken om te leren kennen.
Niet elke match hoeft raak te zijn.

Ik zie Tinder daarnaast als een mooi filter, om tijdverspilling tegen te gaan. Zelf wilde ik absoluut geen vriendin die rookte of kinderen had. Dat laatste 1x geblokkeerd toen een scharrel met kinderen wel meer ging betekenen, maar zodra we het idee hadden om "serieus" te gaan blokkeerde ik volledig.

Uiteindelijk overigens met een dame gematched die 150 km ver weg woonde maar in mijn buurt werkte en daar ook een huis zocht. Tijdens een date semi-halverwege onze woonplaatsen op Happn (Tinder-concurrent waarbij je in elkaars straal van 250 meter (geloof ik) moet zijn geweest om te kunnen matchen) een match gekregen waarbij het super goed klikte, inmiddels wonen we een jaar samen.
Verwijderd @CorbataGames23 september 2023 13:07
Die ervaring verschilt uiteraard behoorlijk per persoon, het is niet enkel hoe je erin staat maar ook of je uiterlijk men aanspreekt. Bij een vleeskeuring kan je niet je charmes laten inwerken en andere trucjes om interesse te kweken, waar juist mijn kracht ligt.

Ik heb persoonlijk weinig succes via Tinder gekend in de vorm van dates, nu moet ik zeggen dat ik zelf ook kieskeurig was dus had wellicht een hoger aantal dates kunnen krijgen. Buiten dating apps om heb ik wel redelijk wat succes gehad met het vinden van vriendinnen toen ik tussen de 18-28 was. Bijvoorbeeld 1 vrouw, die een studie aan de universiteit deed, weinig make-up gebruikte maar ontzettend knap was. Op een verjaardag van een gezamenlijke vriend waar ik haar ontmoette, waarbij iedereen haar volop aandacht gaf, heb ik haar juist weinig aandacht gegeven. Op één moment na waarbij ik iemand assisteerde naar het toilet om te barfen, ik keek in het rond toen hij zijn ding deed, zag haar naar mij kijken en gaf een knipoog. Dat was de enige interactie tussen ons maar blijkbaar was ze dusdanig geïnteresseerd omdat ik niet constant op haar lip zat zoals de andere jongens. Na wat contact buiten dat feestje om, uiteindelijk op een date gegaan, vervolgens zijn we 3 jaar samen gebleven totdat we samen besloten uit elkaar te gaan. Uiteraard heeft dit voor een hoop jaloerse blikken gezorgd en berichten van (jaloerse) mensen die het niet konden geloven dat ze met mij ging.

Heb even naar je Gegoogeld (sorry kon het niet laten), ik schat in dat je ergens rond de 1.85m of langer bent, je ziet er verzorgd uit en hebt genoeg vakantiekiekjes en kiekjes waaruit blijkt dat je niet minder bedeeld bent.

Nu zijn dat niet zaken die perse een pre zijn om een date te vinden, maar het helpt wel. Zeker qua lengte, waar in Nederland de vrouwen gemiddeld langer zijn dan elders zal een kleinere man minder gauw matches krijgen puur op basis van een vleeskeuring. Mannen worden simpelweg door een groot deel van de vrouwen (on)bewust afgewezen op basis van lengte.

Als jij bijvoorbeeld 1.70 of korter was en dat duidelijk te zien valt in foto's zijn je kansen al veel kleiner ook al blijft de rest ongewijzigd. Dan zijn er nog mensen die gezet zijn, geen vakantiekiekjes hebben en waaruit duidelijk is dat ze niet erg bedeeld zijn.

Een goed praatje en instelling helpt, maar het is echt niet zo 'eenvoudig' als je laat overkomen, 3 matches in 3 dagen tijd is behoorlijk veel, sommige mannen krijgen 0 matches in maanden tijd ook al liken ze iedereen op Tinder of vergelijkbare apps.

Het hangt er ook vanaf hoe je eruitziet, ik heb altijd al een jong gezicht gehad. Waarbij mensen mij tussen de 16-18 schatte terwijl ik tussen de 25-32 was op die momenten, had hierdoor ook het gevoel dat ik nooit echt serieus genomen werd. Destijds kon je ook oneindig swipen zonder abonnement, dus ik had Tinder op een Android virtuele machine geïnstalleerd en de boel makkelijker gemaakt door een automatisering app die automatisch op de locatie van de like knop om de zoveel seconden drukte.

Nu kreeg ik behoorlijk wat matches destijds, maar het gegeven was wel dat de meeste hiervan tussen de 18-20 waren(Had leeftijd van 18-99 jaar oud ingesteld o.i.d.) en dan moest ik ook bij een aantal uitzoeken hoe oud ze daadwerkelijk zijn, want er zaten een hoop tussen die de leeftijd ingesteld hadden op 18-20 maar in feite minderjarig waren. |:(

Hieruit viel mij ook op dat ik maar weinig oudere vrouwen aantrok, dus mijn feitelijke keuze voor een vrouw rond mijn leeftijd of ouder was behoorlijk beperkt. Zelf heb ik liever een serieuzere relatie en dat gaat moeilijk met iemand die in een andere levensfase zit.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:55]

CorbataGames @Verwijderd23 september 2023 14:42
1.95 inderdaad, dat zal absoluut schelen. Veel vrouwen vallen meer op innerlijk maar lengte is toch meestal een dingetje.

Prachtig verhaal van je virtual swipe machine! Haha.

Je levensfase opmerking snijdt absoluut hout. Dat zit niet per se gebonden aan leeftijd maar speelt wel mee.
Verwijderd @CorbataGames23 september 2023 15:15
1.95 inderdaad, dat zal absoluut schelen. Veel vrouwen vallen meer op innerlijk maar lengte is toch meestal een dingetje.
Maar dat innerlijke kan je pas tonen als je door de vleeskeuring bent gekomen in geval van dating apps en uiteindelijk één of meerdere malen op een date bent gegaan.

Er zullen zat mannen tussen zitten die qua innerlijk fantastische personen zijn, maar op dating apps gewoonweg niet succesvol zijn omdat er één of meerdere zaken niet in hun voordeel zijn.
Prachtig verhaal van je virtual swipe machine! Haha.
Ja waren mooie tijden, ik zag het niet zitten om mijzelf lekker te maken met mooie foto's en verhalen als het uiteindelijk niet tot een match leidt. Dus zocht naar een oplossing om gewoon iedereen te liken ongeacht leeftijd (18-99) en afstand, om vervolgens op basis van de matches verder te kijken.
Je levensfase opmerking snijdt absoluut hout. Dat zit niet per se gebonden aan leeftijd maar speelt wel mee.
Tussen 18 jaar en 23 jaar oud wisselt iemand nogal veel van omgeving.
- Veel mensen wonen dan nog thuis of gaat net het huis uit om op zichzelf te wonen
- Veel mensen gaan nog naar school en ziet ieder jaar nieuwe studenten
- Veel mensen beginnen net met werk of verwisselt sneller van baan

Nieuwe omgevingen, nieuwe ingevingen en ook nieuwe mensen die zij op dagelijkse basis tegenkomen. Dat heb je op hogere leeftijd toch wel een stuk minder, uitjes daargelaten. Heb veel mensen in mijn leven gekend die een compleet ander persoon zijn geworden n.a.v. de omgeving(en) waar zij in terecht zijn gekomen na hun 18e levensjaar.

Alles zelf moeten doen, de verantwoordelijkheden die daarbij komen en de mensen die je tegenkomt, heeft toch een aardig effect op wie je bent als persoon. Nu zal dit uiteraard niet voor iedereen gelden (in die mate), maar denk dat het gros van de mensen toch een stukje anders zal zijn tussen 18-25 jaar dan daarna.

Als jij een vaste baan hebt, met weinig personeelswisselingen dan zal je niet veel nieuwe ingevingen(prikkels) ontvangen, dan als je ieder jaar nieuwe leraren/klasgenoten/collega's hebt omdat je doorstroomt op school of van baan verwisselt.

Om een persoonlijk voorbeeld te noemen, toen ik van werk verwisselde op jongere leeftijd, had ik een collega waar ik een crush op had, had ik niet van baan verwisseld dan had ik bij mijn vorige werkgever dit niet zo gauw meegemaakt omdat ik daar al een tijd zat en er weinig personeelswisselingen waren, de dynamiek bleef dus hetzelfde (same old, same old). Heb ook meegemaakt (ver terug) dat een ex van mij uiteindelijk verliefd werd op een collega die zij ontmoette via een parttime baan die ze pas een maandje had.

Dat je nieuwe mensen op latere leeftijd ontmoet kan uiteraard ook, je kan ook plots één nieuwe collega krijgen die jij wel ziet zitten, maar over het algemeen genomen zal jij met een baantje bijvoorbeeld niet veel (nieuwe) prikkelingen krijgen. Daarmee wil ik niet stellen dat het een sleur wordt, maar dat je gewoon je plek hebt gevonden en je weet waar je aan toe bent op een dagelijkse basis.

Het punt blijft, des te meer je van omgeving verwisselt, des te sneller je iemand zal tegenkomen die je (meer) ziet zitten of ingevingen doet waarbij je gaat nadenken zoals:
- Ben ik wel helemaal tevreden met mijn relatie?
- Is dit de persoon waar ik de rest van mijn leven mee wil zijn?

Mensen gaan nadenken over waar ze staan in het leven, niet enkel met relaties maar met alles en daar kunnen dus veranderingen uit voortkomen.
Massive Mark @CorbataGames25 september 2023 12:39
Ik ben dan 172 en helemaal in de puberjaren was 50-80% van de tijd een issue voor vrouwen. Nu nog soms maar eerlijj is eerlijk lan het mij weinig schelen. Maar het werkt mij zeker tegen.
Verwijderd @walletje-w23 september 2023 11:58
Mwoah, je kunt nog altijd gewoon naar buiten gaan en mensen in het echt tegenkomen :Y)
Kurai Hoshi @walletje-w23 september 2023 12:22
Een Dystopie maar zeker geen werkelijkheid, die kan soms nog bizarder zijn(of worden) dan dat je kan bedenken.
Maar het loopt niet zo'n vaart als je hier schetst. LinkedIn is allang aan het stuipen op z'n laatste adem.
Ik was laatst bij een zakelijke meetup, de meeste mensen deelden vooral hun insta en de visitekaartjes die ik zelf mee had zijn in mijn binnenzak blijven zitten.
Tinder gaat ook weer weg en mensen hebben behoefte aan connectie, dus komt vast weer een ander platform waar ze massaal naar toe gaan als ook Tinder kapot gaat aan allerlei restricties om oneindige groei proberen vast te houden voor de aandeelhouders.
OruBLMsFrl @walletje-w23 september 2023 12:47
Ehh, iemand tegenkomen bij het sporten, uitgaan, op het werk, bij een hobby aan de praat komen? Er zijn toch best wat kansen zo, maar het is tegelijk ook wel gemiddeld wat meer digitaal. Dan toch, dit soort prestige abonnementen is meer om een statement te maken voor een kleine groep al dan niet voor maar een maand per keer, dan dat ze daar een volume markt zien in zulke prijzen, laat staan doorlopend.
FooLsKi @walletje-w23 september 2023 12:06
Klinkt een beetje als het begin van een Black Mirror-aflevering.
kodak @walletje-w23 september 2023 15:01
Die 500 dollar lijkt juist niet voor dat effect te gaan zorgen. Het lijkt zelfs niet bedacht om meer klanten te trekken maar juist vooral meer omzet te halen uit een kleine(re) groep. Dus waar baseer je dan op dat je dit 'inzicht' geeft om het omgekeerde te gaan verkondigen?
walletje-w @kodak23 september 2023 15:04
Nee ik bedoel dat dit artikel een trigger voor een interne reflectie was op een mogelijke toekomst. Niet dat deze maatregel er zelf voor gaat zorgen.
spokje 23 september 2023 11:15
Ik zou niet eens willen matchen met iemand die 500 euro per maand betaalt voor een datingapp😂
ALittleTooLate @spokje23 september 2023 11:19
Heb je wel een echte professional.
Verwijderd @ALittleTooLate23 september 2023 11:28
Voor 500 euro kun je ook een andere "professional" huren ;)
Nostalgmus @Verwijderd23 september 2023 11:45
In mijn begin twintiger jaren had ik een weddenschap verloren, dus ik moest naar de hoeren, ik kan je vertellen dat het niet verstandig is om op een doordeweekse dag in de middag naar binnen te lopen.
Ik had de keus uit 3 50 plussers als ze al niet de 60 waren gepasseerd..
Zeurkool @Nostalgmus23 september 2023 11:59
Daar heb je een gezegde over :D
Nostalgmus @Zeurkool23 september 2023 12:31
Jong geleerd oud gedaan of op een oude fiets moet je het leren, aan het eind was ze haar vriend aan het bellen of hij haar kon ophalen, de buit was binnen :P
phray @Nostalgmus23 september 2023 20:09
Weet niet wat voor tent jij bent binnengelopen 8)7
Mrlten @Nostalgmus24 september 2023 16:00
Dus wat je tussen neus en lippen door zegt is dat men beter in het weekend kan gaan? :+
Nostalgmus @Mrlten24 september 2023 16:16
Of in de avond, iets zegt me dat er dan meer keus is, althans ik ga er vanuit dat de meeste klanten dit na het werk doen :P
Maargoed we kunnen het ook testen, als jij een crowdfunding opzet dan doe ik wel het veldwerk :)
spokje @ALittleTooLate23 september 2023 11:25
Ja wie wil dat niet :9~
Travelan @spokje23 september 2023 11:24
Het gaat hier ook niet meer om 'daten' ;-) De rest kun je denk ik zelf wel invullen.
phray @spokje23 september 2023 11:46
Weet je wel gelijk dat hij flink moet verdienen.
Atmosfeer @phray23 september 2023 11:50
Of diep in de schulden.

De nederlander in mij zal het in ieder geval nooit als een pluspunt zien. Zelfs als ik Jeff Bezos rijk was zou ik nog steeds geen 500 euro voor een hamburger betalen bijvoorbeeld :D

[Reactie gewijzigd door Atmosfeer op 22 juli 2024 13:55]

Damic @Atmosfeer23 september 2023 12:05
bwa je legt je grenzen anders, maar 500€ voor een hamburger, dan komt er toch een stukje goud bij?
tweakerbee @Damic23 september 2023 15:02
Zo'n el cheapo burgertje van €500 is voor de paupers.
Echt rijke mensen eten een Golden Boy van €5000.

:+
Stoney3K @phray23 september 2023 16:21
En je weet ook dat ie er behoorlijk wat van verwacht. Het zal niet de eerste keer zijn dat de mannen die veel geld uitgeven ook daardoor denken dat ze alles kunnen kopen, dus ook een spannend nachtje met je date, zelfs als ze daar niet zo'n zin in heeft.
itlee @spokje23 september 2023 15:30
Hangt er helemaal vanaf in welke scène je terecht wil komen. Als je tussen de rich and famous will zitten met high end rijke mensen zal je de portemonnee moeten trekken. Voor elke portemonnee is een markt.
alt-92 @itlee23 september 2023 17:59
No tnx
Swipes left
ultimasnake 23 september 2023 11:18
Oftewel voor de rijkste op aarde die liever niet door het ‘klootjes volk/de onderlaag’ heen swipped?
Frogmen 23 september 2023 11:27
Zie het eerder als een plek voor de rijken om elkaar te vinden. En je genereert een plek voor de ware golddiggers. commercieel gezien snap ik het wel, maar ik denk dat daar al andere mogelijkheden voor zijn.
Jeroen hofman @Frogmen23 september 2023 12:57
JeeeZZZZ 500 dollar per maand voor 'actiefste' gebruikers ?
Inevitable 23 september 2023 11:49
Ik zie hier prima handel in. Voldoende mensen die niet narcistisch of gek zijn maar wel graag een hele goed match tegen willen komen waar ze graag wat hulp bij gebruiken omdat ze bijvoorbeeld CEO zijn van een onderneming.

Ik kan me de meneer nog herinneren die een vliegtuig rond liet gaan met wervende teksten om de liefde van zijn leven te vinden. Internetdating is inmiddels normaal geworden en gevonden en specialistische diensten lijken mij echt van toegevoegde waarde.

Zie het als een exclusieve creditcard van bijvoorbeeld American Express waar je d.m.v. een flink abonnement kortingen krijgt en extra services.
kodak @Inevitable23 september 2023 16:02
Alleen krijg je voor 500 dollar per maand niet zomaar heel goede persoonlijke service. Dat klinkt meer als een bedrag waarvoor de klant een fractie van de maand persoonlijke service krijgt of langere tijd een service uitgevoerd door goedkope werkkrachten die niet zomaar een persoonlijk niveau leveren.
Verwijderd 23 september 2023 11:53
Snap het actief zijn niet zo, betekend dat dan dat je elke dag iemand anders date of? En als je al jaren op Tinder zit dan zou ik me afvragen wat er mis is en dat oplossen of te kieskeurig.

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