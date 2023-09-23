Tinder komt met abonnement voor 500 dollar per maand voor 'actiefste' gebruikers

Tinder komt met een Select-abonnement dat 499 dollar per maand kost. Hiermee krijgen gebruikers nieuwe 'vip'-zoek-, -match- en -gespreksfuncties, al worden er nog geen verdere details gegeven door het platform.

Het uitnodigingsscherm van Tinder Select

Het abonnement wordt voorlopig enkel aan minder dan één procent van de gebruikers aangeboden, laat het platform aan Bloomberg weten. Het gaat om de groep die volgens het bedrijf het 'actiefst' is. "We weten dat er een groep zeer betrokken gebruikers is die prioriteit geeft aan effectievere en efficiëntere manieren om connecties te vinden, dus werken we met deze groep samen om een exclusief aanbod te ontwikkelen", laat Tinder weten. Het persbureau schrijft dat het de bedoeling is dat Tinder Select op den duur ook voor andere gebruikers uitgerold gaat worden.

Volgens Bloomberg heeft de directeur van Tinder-moederbedrijf Match Group, Gary Swidler, eerder deze maand tijdens een conferentie gesteld dat hij verwacht dat dit abonnement voor weinig nieuwe betalers gaat zorgen, maar dat het wel een grote impact kan hebben op de totale omzet van het bedrijf. Hoewel de totale hoeveelheid abonnees de afgelopen drie kwartalen is gedaald, stegen tegelijkertijd de gemiddelde uitgaven per gebruiker. Hierdoor wist Tinder in het tweede kwartaal van 2023 toch zes procent meer directe omzet te genereren dan het jaar daarvoor.

Overigens heeft Match Group ook een ander datingplatform, The League, dat bedoeld is voor 'ambitieuze' gebruikers. Niet iedereen krijgt toegang tot deze app; gebruikers worden eerst op een wachtlijst geplaatst, waarna het profiel handmatig wordt beoordeeld door een werknemer van het bedrijf. Het goedkeuringsproces kan maanden in beslag nemen. Op dit platform wordt al een 'vip'-abonnement aangeboden dat 1000 dollar per week kost. Het succes van dat abonnement zou ertoe hebben geleid dat Match Group ook voor Tinder een dure abonnementsvorm besloot te ontwikkelen, aldus Bloomberg.