Tinder krijgt in VS optie voor antecedentenonderzoek

Datingapp Tinder krijgt in de VS een optie voor gebruikers om antecedentenonderzoek uit te voeren op matches. Later krijgen ook andere datingdiensten van Match Group de functie. Het is onwaarschijnlijk dat de functie ook naar Nederland of België komt.

Garbo

Gebruikers betalen 2,50 dollar en een tarief voor afhandeling van het verzoek, vermeldt Tinder. Met de functie, bereikbaar via een blauw schild in de interface, is het mogelijk om op de site van de non-profitdienst Garbo te zoeken op de match om zo te weten te komen over bijvoorbeeld veroordelingen voor mishandeling en seksueel geweld.

Het zoeken op Garbo verloopt via een voornaam en telefoonnummer, eventueel in combinatie met een leeftijd. De dienst schermt zoveel mogelijk persoonsgegevens af. Het laat aan mensen die zijn opgezocht niet weten dat zij zijn opgezocht in de database.

Het doel van het antecendentenonderzoek is om te voorkomen dat mensen in contact komen met matches die mogelijk gevaarlijk gedrag zouden gaan vertonen. Volgens Match Group is zulk gedrag uit het verleden de beste indicator dat het in een nieuwe relatie ook zou gebeuren. Garbo werkt alleen in de VS, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de functie naar Nederland en België komt.