Streamingdienst F1 TV Pro krijgt vanaf juni Nederlands commentaar. Dat heeft de dienst laten weten aan gebruikers. Het seizoen begint zonder Nederlands commentaar. Waarom het commentaar een paar maanden na de start van het seizoen er ineens wel is, is onbekend.

Mail F1 TV Pro commentaar, maart 2022

De dienst laat aan abonnees weten dat ze kunnen kiezen uit de vijf beschikbare talen bij de start van het seizoen. "Helaas moeten we je laten weten dat het Nederlands commentaar pas beschikbaar is in juni 2022", aldus de dienst in de mail. "Je kunt nog steeds naar het commentaar in andere talen luisteren." Het is onbekend van wie het Nederlands commentaar vanaf juni zal komen. De talen die bij de start van het seizoen beschikbaar zijn, zijn naast Engels ook Frans, Duits, Spaans en Portugees.

Het was al langer duidelijk dat bij de start van het seizoen geen Nederlandstalig commentaar zou zijn. Voorheen was er wel Nederlands commentaar op F1 TV Pro. De uitzendrechten van de Formule 1 liggen sinds dit jaar niet meer bij Ziggo, maar bij Viaplay. Sindsdien waren ook oudere commentatoren zoals Olav Mol, Jack Plooij en Rick Winkelman al uit de faq-pagina verwijderd, maar ook de twee nieuwe Viaplay-commentatoren zijn dus aan het begin van het seizoen niet via F1 TV Pro te horen.