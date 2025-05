'F1 TV komt binnenkort met 4k-uhd-streams en nieuw Premium-abonnement'

F1 TV lijkt binnenkort streams in 4k-uhd-resolutie en multiviewweergave van races te willen introduceren. De streamingdienst zou binnenkort ook met een nieuw Premium-abonnement komen. F1 TV heeft de geruchten nog niet bevestigd.

De ontwikkelaars van de MultiViewer-app schrijven op X dat F1 TV de komende week tests zal uitvoeren en dat een officiële release 'nabij' is. Het nieuwe Premium-abonnement zou duurder worden dan het huidige Pro-abonnement van de streamingdienst, dat in Nederland 95 euro per jaar kost. Hoeveel duurder, is niet duidelijk. Uit posts van Tweakers-gebruikers blijkt dat de F1 TV-app code bevat die verwijst naar de 4k-weergaveoptie en een nieuwe Premium-abonnement.