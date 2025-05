Benelux-update Euro Truck Simulator 2 voegt Antwerpen en Eindhoven toe aan game

SCS Software heeft meer info over de Benelux-update voor Euro Truck Simulator 2 gedeeld. De ontwikkelaar zal de steden Antwerpen en Eindhoven aan de game toevoegen en het wegennetwerk uitbreiden met de Nederlandse A2 en N57 en delen van de Belgische E40-snelweg.

Uit een post op Steam blijkt dat Euro Truck Simulator 2-spelers binnenkort van en naar verschillende herziene depots zullen kunnen rijden. Er zal ook een nieuwe industrietak en nieuwe landmarks uit de Benelux aan het spel worden toegevoegd. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk. Het hoofd van het ontwikkelteam zegt dat er ongeveer tien map designers aan het project werken. Het is volgens de ontwikkelaar geen eenvoudig project. "De landen zijn rijk aan complexe wegeninfrastructuur, waterwegen, kanalen, dammen, sluizen, ophaalbruggen en meer", klinkt het. Het is niet duidelijk wanneer SCS Software de Benelux-update precies wil uitbrengen.