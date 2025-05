'AMD Radeon RX 9070 XT is 42 procent sneller dan RX 7900 GRE bij 4k-gaming'

De AMD Radeon RX 9070 XT is gemiddeld 42 procent sneller dan de RX 7900 GRE bij 4k-gaming op ultra-instellingen. Dat blijkt uit cijfers die VideoCardz heeft kunnen inkijken. De RX 9070 is bij 4k-gaming op dezelfde instellingen 21 procent sneller dan de RX 7900 GRE.

De cijfers zijn door AMD zelf gedeeld tijdens een briefing met de media, claimt techwebsite VideoCardz. Daaruit blijkt dat de Radeon RX 9070 XT met een 4k-resolutie gemiddeld 42 procent sneller is dan de RX 7900 GRE, die eind vorig jaar uit de verkoop werd gehaald. Bij 1440p zou dat verschil rond de 38 procent liggen. Die cijfers zijn gebaseerd op 'ruim dertig verschillende games', waaronder Call of Duty: Black Ops 6, Starfield, Cyberpunk 2077, Dragon Age: The Veilguard en Black Myth Wukong.

De techwebsite kon ook cijfers over de lager gepositioneerde AMD Radeon RX 9070 inkijken. Deze gpu zou bij 4k-gaming op max settings ongeveer 21 procent sneller zijn dan de RX 7900 GRE. Als er gegamed wordt op 1440p-resolutie met ultra-instellingen, is de RX 9070 gemiddeld genomen ook zo'n 20 procent sneller.

AMD kondigde de Radeon RX 9070-videokaarten begin januari aan, maar deelde toen nog geen concrete details over de videokaarten. De twee kaarten worden op 28 februari officieel aangekondigd via een YouTube-livestream, die om 14.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Het bedrijf gaat de reeks dan volledig onthullen. De release volgt begin maart.

De Radeon RX 9070-videokaarten worden gebaseerd op een nieuwe RDNA 4-architectuur, met betere raytracingrekenkernen en ondersteuning voor de komende FSR 4-upscalingtechniek. De gpu's zouden gebruikmaken van een nieuwe Navi 48-chip, die wordt geproduceerd op een N4-procedé van TSMC. Uit geruchten blijkt dat de kaarten 16GB GDDR6-vram krijgen.