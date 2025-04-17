Gerucht: AMD Radeon RX 9060 XT komt begin juni uit

AMD brengt de Radeon RX 9060 XT naar verluidt begin juni uit. Dat zegt bekende AMD-leaker Hoang Anh Phu. AMD bevestigde eerder al dat de RX 9060 XT in het tweede kwartaal op de markt komt, maar de releasemaand was nog niet bekend.

AMD zou de Radeon RX 9060 XT aankondigen tijdens de Computex-beurs in Taipei, zegt Hoang Anh Phu op sociale media. Die beurs vindt dit jaar plaats vanaf 19 mei. Een release zou twee weken na de aankondiging volgen, wat neer zou komen op de week van 2 juni. De exacte data waarop de kaart wordt aangekondigd en uitkomt, zijn nog niet bekend. AMD heeft nog niet bevestigd wanneer het bedrijf zijn Computex-keynote houdt.

De RX 9060 XT wordt een midrangevideokaart die beschikbaar komt in varianten met 8GB of 16GB vram, schrijft VideoCardz. Hij word gebaseerd op de RDNA 4-architectuur, net als de RX 9070 en 9070 XT, en krijgt naar verwachting een Navi 44-gpu. De 9060 XT zou daarnaast 2048 streamingprocessors krijgen, precies de helft van het aantal cores in de RX 9070 XT. De adviesprijs is nog niet bekend.