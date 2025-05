AMD onthult Radeon RX 9070-videokaarten op 28 februari, ontkent komst 32GB-model

AMD kondigt de Radeon RX 9070 en RX 9070 XT officieel aan op 28 februari. De fabrikant bevestigde tijdens de CES in januari al dat die videokaarten eraan komen, maar deelde toen nog weinig concrete details.

AMD houdt op vrijdag 28 februari om 14.00 uur Nederlandse tijd een livestream op YouTube, zo bevestigt de fabrikant op sociale media, waarin de Radeon RX 9000-serie volledig wordt onthuld. De daadwerkelijke release van de videokaarten volgt begin maart, benadrukt het bedrijf. Naar verwachting deelt het bedrijf de specificaties, prestaties en adviesprijzen van de Radeon RX 9070 en 9070 XT; die zijn vooralsnog niet bekend.

De Radeon RX 9070-videokaarten werden tijdens de CES al aangekondigd, hoewel het bedrijf toen nog weinig details over de gpu's deelde. AMD deelde toen alleen de namen van de videokaarten en bevestigde dat ze gebruikmaken van een nieuwe RDNA 4-architectuur met betere raytracingcores en FSR 4-upscaling.

Frank Azor, AMD's 'Chief Architect of Gaming Solutions', gaat daarnaast in op recente geruchten over AMD's komende RX 9070 XT. Die stelden dat er op termijn ook een variant van die videokaart uitkomt met 32GB vram, maar Azor zegt dat 'de 9070 XT-kaart niet beschikbaar komt met 32GB'.