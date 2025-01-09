'AMD Radeon RX 9070-preorders beginnen op 23 januari, aankondiging op de 22ste'

AMD's aankomende Radeon RX 9070- en RX 9070 XT-videokaarten zijn mogelijk vanaf woensdag 23 januari te preorderen. Dat meldt de Amerikaanse webwinkel B&H. Er wordt ook gesproken over een mogelijke officiële aankondiging op 22 januari.

B&H zette twee verschillende Radeon RX 9070- en RX 9070 XT-videokaarten in zijn webwinkel, merkte @momomo_us als eerste op. B&H noemt een preorderdatum van 23 januari om 15.00 uur Nederlandse tijd, precies een week voordat Nvidia zijn RTX 5080 en 5090 uitbrengt. De Amerikaanse webwinkel noemt alleen preorders op zijn website, maar zegt niet wanneer de videokaarten daadwerkelijk geleverd worden en noemt ook geen prijzen.

Verder claimde een admin en reviewer op het Chinese techforum Chiphell dat het embargo op de RX 9070-kaarten al op 22 januari verloopt, schrijft ook VideoCardz. Het is niet bekend of AMD op die datum alleen de concrete specificaties bekendmaakt of dat op die datum ook de reviews al gepubliceerd mogen worden. De eerste kaarten worden volgens VideoCardz momenteel al wel verzonden naar reviewers.

Inmiddels zijn ook de eerste 3DMark-resultaten op Chiphell gezet. Die zijn inmiddels weer verwijderd, maar bewaard door een socialemediagebruiker. De videokaart scoort 6345 punten in de Speed Way-benchmark, die is gericht op raytracing. Dat komt overeen met de RX 7900 XTX en de Nvidia RTX 4070 Ti Super, schrijft Wccftech. In de Time Spy Extreme-benchmark, die dan weer draait om traditionele renderprestaties, haalt de kaart naar verluidt 14.558 punten. Als dat klopt zou de kaart op het niveau van een RTX 4080 zitten.

AMD deelde eerder deze week de eerste details over zijn Radeon RX 9070- en RX 9070 XT-videokaarten met journalisten. De gpu's werden echter niet besproken tijdens de CES-keynote van het bedrijf. AMD heeft ook nog geen specificaties en releasedata van de twee videokaarten gedeeld; de chipmaker sprak alleen over een release in het eerste kwartaal van dit jaar.