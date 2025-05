Moddiy raadt gebruikers aan kabel te upgraden na gesmolten RTX 5090 FE-connector

Moddiy, een fabrikant van thirdpartykabels voor voedingen, raadt RTX 50-gebruikers aan om een nieuwe 12V-2x6-kabel te kopen. Onlangs smolt de stroomaansluiting op een RTX 5090-videokaart, waarbij gebruik werd gemaakt van een kabel van Moddiy.

Moddiy heeft de aanbeveling toegevoegd aan zijn klantenservicewebsite, zo merkte VideoCardz op. Het bedrijf levert naar eigen zeggen sinds dit jaar een betere 12V-2x6-kabel, die 'specifiek zijn ontworpen voor de recent uitgebrachte RTX 50-serie'. De nieuwe kabel beschikt volgens de fabrikant over verbeterde materialen voor de connectorbehuizingen en dikkere draden.

Gesmolten RTX 5090-connector.

Bron: Reddit

Het bericht van Moddiy volgt kort op een Reddit-bericht, waarin een gebruiker aantoonde dat de stroomconnector op zijn RTX 5090 FE was gesmolten bij een van de pinnen. De gebruiker in kwestie gebruikte een kabel van Moddiy, die eerder was gebruikt voor een RTX 4090. De RTX 40-serie gebruikte nog een 12Vhpwr-aansluiting voor de stroomvoorziening, die onderdeel is van de ATX 3.0-standaard voor voedingen en ook voor problemen zorgde. Bij de RTX 50-serie is die daarom vervangen door een soortgelijke 12V-2x6-poort, als onderdeel van ATX 3.1.

"We raden alle gebruikers aan om te upgraden naar de nieuwe 12V-2X6-kabels om optimaal te profiteren van de verbeterde veiligheids- en prestatiekenmerken die deze nieuwe standaard biedt", schrijft Moddiy nu op zijn website. Verschillende voedingsfabrikanten, waaronder Corsair en Seasonic, zeggen echter dat er in principe geen verschil is tussen 12Vhpwr- en 12V-2x6-kabels. Die laatste standaard heeft aangepaste pinnen die voor een betere veiligheid moeten zorgen. Die wijzigingen zitten echter enkel aan de kant van de videokaart en voeding en dus niet in de kabel zelf. Moddiy zegt zijn nieuwe kabel wel verbeterd te hebben, maar dat heeft dus niets te maken met de nieuwe 12V-2x6-standaard zelf.

Oorzaak nog niet bekend

Het is niet duidelijk waarom de 12V-2x6-aansluitingen van sommige RTX 5090-gebruikers 'smelten'. Eerder deze week publiceerde bekende overklokker der8auer een video, waarin hij meldde dat de stroomvoorziening mogelijk ongelijkmatig over de verschillende draden van de 12V-2x6-kabel wordt verdeeld. Bij een test vervoerde minstens één van de draden 22 ampère, terwijl sommige andere draden slechts 2A vervoerden. Daarbij bereikte de aansluiting na enkele minuten een temperatuur van maximaal 150 graden Celsius.

Verschillende reviewers hebben de test nagebootst, maar konden het voorval van der8auer niet altijd reproduceren. Falcon Northwest claimt 'veel RTX 5090 FE's' getest te hebben met meerdere voedingen en kabeltypes, maar dat de stroomvoorziening netjes over alle draden van de kabels is verdeeld. Andreas Schilling van HardwareLuxx zag op een RTX 5090 FE met een ATX 3.0-voeding kleine verschillen tussen de verschillende draden, maar dat verdween toen hij de kabel opnieuw inplugde.

Youtuber en overklokker Buildzoid speculeerde onlangs dat Nvidia de stroomverdeling heeft versimpeld in de nieuwe RTX 50-serie, wat mogelijk voor overbelasting van afzonderlijke draden kan zorgen. Nvidia zelf heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Het bedrijf zei eerder wel onderzoek te doen naar 'gemelde problemen van de RTX 50-serie', maar dat ging voornamelijk over gebruikers die een zwart scherm te zien krijgen.