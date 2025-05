Nvidia start verkoop van RTX 5080 en RTX 5090, dit is de situatie in Nederland

Om 15.00 uur gaat de verkoop van de eerste twee GeForce RTX 50-videokaarten van start: de RTX 5080 en RTX 5090. Nvidia waarschuwt vooraf al voor slechte beschikbaarheid. Tweakers had contact met alle Nederlandse webshops om te bekijken hoe de situatie nu is.

Nvidia is bij de release zelf verantwoordelijk voor de verkoop van de Founders Edition-kaarten. De verkoop daarvan zal via zijn eigen website verlopen. Het betaalproces wordt vervolgens afgerond via de systemen van Proshop. In een statement zegt Nvidia veel vraag naar de RTX 5080 en RTX 5090 te verwachten. "We denken dat het kan gebeuren dat de videokaarten uitverkopen. Nvidia en onze partners versturen iedere dag nieuwe voorraden naar winkels om de gpu's in de handen van gamers te krijgen."

Andere winkels in Nederland zullen uitsluitend videokaarten van partnerfabrikanten zoals ASUS, Gigabyte, Inno3D en MSI verkopen. Opgeteld hebben de Nederlandse webwinkels enkele honderden RTX 5080's beschikbaar op het releasemoment. De totale voorraad RTX 5090's bij alle Nederlandse winkels is zelfs op twee handen te tellen.

"De voorraadsituatie is kritiek. Er lijkt een bizarre vraag te zijn en ons forumtopic heeft al meer dan honderdduizend views", schrijft Megekko in een reactie aan Tweakers. "We verwachten 100 procent zeker niet aan de vraag te kunnen voldoen." De webshop verkoopt alleen videokaarten die op voorraad zijn en neemt geen backorders aan. Ook andere Nederlandse winkels die Nvidia-partner zijn hanteren dergelijke maatregelen. Bij alle winkels die Tweakers sprak geldt een maximum van één kaart per klant.

De beperkte voorraden komen niet alleen door beperkte leveringen vanuit Nvidia, maar ook doordat de release direct na Chinees nieuwjaar valt. Dat werd gisteren gevierd en fabrieken in China en andere Aziatische landen zijn daarom minstens een week gesloten. Er worden nu dus amper tot geen nieuwe videokaarten geproduceerd. Wel zijn er nog leveringen onderweg die voor de nieuwjaarsperiode zijn gemaakt, en wordt de productie in de loop van volgende week weer opgestart.

Alternate, Azerty en Megekko hebben pagina's online geplaatst waarop beschikbare modellen worden weergegeven en veelgestelde vragen worden beantwoord. In de Tweakers Pricewatch staan inmiddels 81 verschillende uitvoeringen van de RTX 5080 en RTX 5090, die Tweakers zo snel mogelijk van prijzen zal voorzien. Op het forum worden de prijzen en levertijden van de nieuwe kaarten besproken.