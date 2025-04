Nvidia GeForce RTX 5090

Weinig hardware spreekt voor tweakers zo tot de verbeelding als videokaarten, en na ruim twee jaar sinds de komst van de RTX 40-serie is het nu eindelijk weer tijd voor een nieuwe generatie GeForce-gpu's. Nvidia's Blackwell-architectuur gaat hiermee zijn weg vinden naar pc-gamers, waarbij de focus nog meer komt te liggen op AI-features en het benutten van de toegenomen rekenkracht op dit gebied. Het genereren van meerdere frames op basis van informatie uit gerenderde frames die met slimme upscaling worden verbeterd, is een van de belangrijke nieuwe features. Ook is Nvidia van plan met RTX Neural Rendering de grafische pipeline grondig te herzien door vergaand gebruik van AI.

De GB202-gpu: Blackwell voor gamers

Het topmodel van de nieuwe generatie is de GeForce RTX 5090. Deze videokaart maakt als enige gebruik van de high-end GB202-gpu, die 21.760 ingeschakelde CUDA-cores telt, bijna een derde meer dan de RTX 4090. Voor het eerst sinds de GeForce GTX 285 uit 2008 past Nvidia een 512bit-geheugenbus toe, die de gpu verbindt met maar liefst 32GB GDDR7-geheugen met een snelheid van 28Gbit/s. Dat komt neer op een totale geheugenbandbreedte van 1,8TB/s, bijna 80 procent meer dan bij de RTX 4090 en ruim 90 procent meer dan bij de RTX 3090. Ook de total graphics power (tgp) van de RTX 5090 valt in vergelijking met zijn voorgangers hoger uit. Dat is nu 575W, net onder de limiet van 600W voor de 12Vhpwr-stroomconnector.

De RTX 3090 en 4090 gebruikten al behoorlijk grote chips, maar de gpu van de RTX 5090 doet er nog een flinke schep bovenop. De GB202 is namelijk 744mm² in oppervlak, wat maar liefst 23 procent meer is dan de AD102-gpu van de RTX 4090. Het aantal transistors is met een toename van 20,8 procent iets minder hard gestegen, maar ligt net als bij de 4090 nog altijd ver boven het aantal op de RTX 3090.

Vanaf volgende week is de RTX 5090 te koop. Nvidia's Founders Edition krijgt een adviesprijs van 2369 euro en zal primair via de webshop van de fabrikant zelf aangeboden worden. Adviesprijzen van de RTX 5090's van boardpartners zijn vooralsnog onbekend, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid hoger liggen dan wat Nvidia voor zijn eigen kaart vraagt.