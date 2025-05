Nvidia onderzoekt eventuele problemen met RTX 50-serie videokaarten

Nvidia zegt dat er onderzoek gedaan wordt naar de 'gemelde problemen met de RTX 50-serie'. Zo claimen enkele gebruikers dat zij een zwart scherm te zien krijgen onder verschillende omstandigheden. Het is voor het eerst dat Nvidia erkent dat probleemclaims onderzocht worden.

Het bedrijf erkent in een statement tegenover PC Gamer dat het onderzoek doet naar eventuele problemen met de RTX 5080 en 5090, al is niet bekend aan welke problemen er gerefereerd wordt. Nvidia deelt geen verdere details over het onderzoek of de omvang van de eventuele problemen met de videokaarten.

Kort na de release van de eerste RTX 50-serie kaarten kwamen er uiteenlopende meldingen over problemen met de videokaarten naar buiten, wat vrij gebruikelijk is na een prominente hardwarerelease zoals een nieuwe generatie videokaarten. Het meest gemelde probleem is het verschijnen van een zwart scherm, wat volgens sommige claims op Reddit gebeurt wanneer de kaart hoge prestaties moet leveren in combinatie met hoge verversingssnelheden. In sommige gevallen zou alleen een reboot het probleem verhelpen. Zowel op Nvidia's forum als onder de gelinkte Reddit-post suggereren sommige gebruikers dat de oorzaak van de problemen met een zwart scherm de gebruikte driver is. Verder speculeren sommigen dat bepaalde kabels en monitorconfiguraties voor problemen kunnen zorgen.

Ook beweerde een enkele recensent dat net zoals bij de RTX 40-serie 12V-2x6-connectors smolten, al worden deze verwijten door bijvoorbeeld Tom's Hardware weerlegd: dit zou door menselijke fouten veroorzaakt worden.

Update, 8-2-2025 - 'Sommige gebruikers' in de laatste alinea is vervangen met 'een enkele recensent' omdat dit de situatie beter beschrijft.