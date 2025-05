Makers Linux-distro Serpent OS vragen hulp en financiering

De makers van de Linux-distributie Serpent OS vragen in een blogpost om hulp om het project voort te zetten. Zo start de organisatie onder leiding van Ikey Doherty een crowdfundingactie en wordt aan communityleden nadrukkelijk om hulp gevraagd.

Hoofdontwikkelaar Doherty schrijft dat hij vanwege persoonlijke gezondheidsproblemen en een nieuwe baan niet meer de ruimte heeft om het project Serpent OS helemaal zelf te financieren. Sponsors kunnen via Ko-fi of GitHub Sponsor geld doneren. Hij benadrukt dat eventuele donaties voor hem zijn, aangezien er geen officieel bedrijf of zakelijke rekening is. Daarnaast zoekt hij 'vrijwilligers voor sleutelrollen' in de ontwikkeling van het besturingssysteem, al legt hij niet verder uit wat communityleden kunnen bijdragen. In een socialemediabericht benadrukt de ontwikkelaar dat het project geen gevaar loopt. Serpent OS is een Linux-distro van de voormalige maker van Solus.