Linux Format Magazine houdt na 25 jaar op te bestaan

Het Britse Linux Format Magazine houdt op te bestaan. Het gespecialiseerde Linux-tijdschrift werd in het jaar 2000 voor het eerst gepubliceerd en kende 329 edities. Het is niet duidelijk waarom de uitgeverij de stekker uit het project trekt.

De redactie van het tijdschrift vermeldt in de beschrijving van de laatste editie dat het om het allerlaatste exemplaar gaat. Het nieuws wordt ook bevestigd via een post op X. In de laatste editie wordt er teruggekeken op de evolutie van onder andere de Linux-kernel en open source-software in het algemeen. Enkele oude redacteuren passeren de revue, samen met enkele oude recensies. Een Reddit-gebruiker heeft het nieuws via mail vernomen. Webwinkel magazinesdirect.com bevestigde daarin dat Linux Format Magazine er daadwerkelijk mee ophield en dat editie 329 de laatste uitgave zal zijn.

Linux Format Magazine was een Brits maandblad dat voornamelijk over de ontwikkelingen van Linux- en opensource software ging. De eerste editie kwam in maart van 2000 op de markt. Er kwam zowel nieuws, reviews als interviews met bekende koppen uit de Linux-community aan bod. De redactie van het magazine publiceerde ook uitgebreide tutorials over bijvoorbeeld programmeren en serverbeheer. Abonnees kunnen de voorgaande digitale edities nog steeds downloaden.