Meme-hit Never Gonna Give You Up is miljard keer beluisterd op Spotify

Rick Astleys megahit Never Gonna Give You Up is één miljard keer beluisterd op Spotify. Vermoedelijk komt dat niet omdat het nummer nou zo'n klassieker is - al is het dat wel - maar vanwege de meme-impact van het nummer. Zonder Rick Astley is er namelijk geen rickroll.

Op Spotify is te zien dat de eighties-klassieker één miljard keer, met wat wisselgeld, is afgespeeld. Het is daarmee meer dan vijf keer zo populair als Rick Astleys andere grote hit, Together Forever. Op YouTube haalde het nummer de mijlpaal van één miljard views al in 2021. Daar is het nummer inmiddels acht miljard keer aangeklikt.

Never Gonna Give You Up is vooral bekend vanwege de culturele impact op internet. Rickrollen is daar zelfs in 2025 nog steeds populair; een nietsvermoedende internetgebruiker kan dan zomaar worden gepakt door per ongeluk terecht te komen op de video van Astley. Inmiddels heeft die trend zich ook verplaatst naar Spotify, wat waarschijnlijk voor een belangrijk deel heeft meegespeeld in het halen van de nieuwe mijlpaal. Al moeten we niet onderschatten dat het ook gewoon met recht een klassieker is.

Tweakers interviewde Rick Astley in 2021 over de impact van zijn hit op het internet. De podcast over dat onderwerp kun je hier terugluisteren.