Spaans bedrijf wil Linux-telefoon op basis van eigen Debian-distro maken

Het Spaanse bedrijf Liberux heeft zijn smartphone NEXX aangekondigd. De Linux-smartphone komt op de markt via een crowdfundingcampagne en heeft onder meer 32GB aan Lpddr4x-werkgeheugen aan boord. Het is nog onbekend of de telefoon echt uitkomt.

De NEXX heeft een Rockchip RK3588s-soc, een 8nm-processor met vier Arm Cortex A76-kernen op maximaal 2,4GHz en vier Cortex A55-kernen. De gpu is een Arm Mali-G610 MP4. De telefoon heeft 32GB aan Lpdd4x-werkgeheugen en 256GB aan eMMC-opslag. De modem is een Snapdragon X62 van Qualcomm met onder meer 5G-ondersteuning. Het oledscherm heeft een diagonaal van 6,34" en een resolutie van 2400x1080 pixels.

De telefoon draait geen variant van Android, maar een eigen distro op basis van Debian 13 met een eigen interface. De smartphone heeft twee USB-C-poorten op basis van USB 3.1 en een 3,5mm-jack. De behuizing heeft daarnaast killswitches voor diverse functies, waaronder mobiel internet, wifi en camera/microfoon. De accu heeft een capaciteit van 5300mAh.

Omdat het gaat om crowdfunding, is het nog onbekend wanneer de Spaanse telefoon op de markt zou komen en wat hij precies zou gaan kosten. Er zijn wel werkende prototypes, claimt het bedrijf. Er zijn weinig Linux-telefoons op de markt. De bekendste van de afgelopen jaren is de Pinephone van vijf jaar geleden.