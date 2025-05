Chinese Linux-distro OpenKylin moet land minder afhankelijk van Westen maken

China heeft een eigen Linux-distro uitgebracht, genaamd Kylin OS. Het op Linux gebaseerde besturingssysteem moet helpen om het land minder afhankelijk te maken van het westen; ook in China hebben Windows en macOS grote marktaandelen in handen.

OpenKylin 1.0 kwam op woensdag uit en draait op Linux-kernel 6.1, wat de nieuwste LTS-release is, met ondersteuning tot in 2026. Volgens Global Times, dat zijn uitspraken baseert op ontwikkelaar Kylinsoft zelf, is het opensource-besturingssysteem ontwikkeld door een gemeenschap van 3867 ontwikkelaars, 74 special interest groups en 271 bedrijven. Het gebruikt geen andere Linux-distro als basis, waardoor het meer onafhankelijk moet zijn.

Het besturingssysteem moet zowel op desktops als op mobiele telefoons draaien. It's FOSS News maakte een testritje met het os en vermeldt ook dat Kylin OS compatibel is met x86, RISC-V en ARM. De broncode is beschikbaar via een Gitee-repo. De site post ook meerdere screenshots.

De It's FOSS-testrit resulteerde in wat kleine tekstuele fouten en bugs, maar over het algemeen is het een functioneel os, zegt de auteur. De UKUI-desktopomgeving wordt omschreven als 'erg mooi' en 'vertrouwd'. De applicatielauncher doet denken aan het Startmenu van Windows. Elementen als de bestandsmanager, multitasking en instellingen waren allemaal functioneel.

Meegeleverd worden ook apps als Firefox en WPS Office. Die laatste is een Chinees product, maar Firefox-ontwikkelaar Mozilla is wel een Amerikaanse partij. Het is niet bekend of China ook op dat vlak werkt aan een alternatief.

Het is niet voor het eerst dat de Kylin-naam de revue passeert in de context van China en besturingssystemen. Voor OpenKylin was er het op FreeBSD gebaseerde Kylin en Ubuntu Kylin. Een andere Chinese distro is het op Debian gebaseerde Deepin.