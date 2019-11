Chinese overheid verbiedt jongeren meer dan anderhalf uur per dag te gamen

De Chinese overheid heeft regels vastgesteld om te voorkomen dat kinderen en jongeren verslaafd raken aan games. Zo mogen jongeren doordeweeks niet langer dan anderhalf uur per dag spelen en is 's nachts spelen verboden.

In het weekend mogen kinderen en jongeren tot zestien jaar drie uur lang spelen, maar ook dan is gamen tussen tien uur 's avonds en acht uur 's ochtends verboden, blijkt uit een publicatie van Xinhuanet waarover New York Times schrijft. De regels zijn erop gericht om gameverslaving te voorkomen.

Ook legt de Chinese overheid maxima op aan het bedrag dat jongeren maandelijks mogen uitgeven aan games. Dat loopt op van 200 tot 400 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 26 euro en 52 euro. Hoeveel het is, hangt af van de leeftijd van de speler. Spelers in China moeten zich met echte naam gaan registreren als zij online spelen. Dat moet handhaving van de regels makkelijker maken.

Het toezicht op naleving van de regels ligt bij gamebedrijven. Zij moeten in de gaten houden dat kinderen en jongeren niet teveel gamen en teveel geld uitgeven. Als zij daarin falen, volgen eerst waarschuwingen en daarna intrekking van de licentie. Na het intrekken van de licentie mogen ze niet meer actief zijn op de Chinese markt.

Volgens The New York Times kunnen kinderen ontkomen aan de limieten door een telefoon van een van hun ouders te gebruiken. Ook is het gebruik van offline games niet te reguleren, waardoor zij op die manier kunnen blijven spelen. Het is niet de eerste keer dat er in China regels komen tegen gameverslaving. Dat gebeurde negen jaar geleden ook al.