Blizzard-baas biedt excuus aan voor handelingen op 'moeilijk e-sports-moment'

Blizzard-hoofd J. Allen Brack heeft op het podium tijdens BlizzCon zijn excuses aangeboden voor 'te snel handelen en te laat communiceren' in het kader van Hearthstone-pro Blitzchungs pro-Hongkong-protest tijdens een officiële Hearthstone-stream. Hij noemt het incident niet bij naam.

"Blizzard had de mogelijkheid om de wereld bij elkaar te brengen tijdens een moeilijk Hearthstone-esports-moment. Dat hebben we niet gedaan. We handelden te snel en om het erger te maken, wachtten we te lang met communiceren met jullie allemaal", vertelde Brack. "We hebben niet voldaan aan de strenge normen die we voor onszelf hanteren en we hebben gefaald in ons doel om mensen dichter bij elkaar te brengen. Dat spijt me en ik accepteer de verantwoordelijkheid daarvoor. We zullen het in de toekomst beter doen".

Brack treedt niet in detail over het incident in kwestie. Een professionele Hearthstone-speler verscheen bij een post-match-interview met een gasmasker en skibril op en scandeerde zijn steun voor de protestvoerders in Hongkong. Dit was op de Taiwanese stream van een groot, officieel Hearthstone-toernooi. De twee interviewers werden ontslagen, Blitzchung kreeg zijn 3000 dollar prijzengeld niet en was een jaar verbannen van officiële toernooien.

Enkele dagen later werd de schorsing verlaagd tot een half jaar en mocht Blitzchung toch zijn prijzengeld houden. De casters zijn geschorst in plaats van ontslagen. In de begeleidende tekst stelde Blizzard dat zijn banden met China niets te maken hadden met de strafmaat. Activision Blizzard doet niet alleen zaken in China, maar vijf procent van de aandelen van het bedrijf zijn in handen van de Chinese internetgigant Tencent.

Blizzard heeft BlizzCon verder gebruikt om onder andere Diablo IV aan te kondigen, alsmede Overwatch 2, nieuwe uitbreidingen voor World of Warcraft en Hearthstone en een nieuwe autochess-spelmodus voor Hearthstone.

De BlizzCon 2019 Opening Ceremony - video start op het moment van Bracks toespraak