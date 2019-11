Toen Diablo III verscheen leek het even een flop te worden. Er was veel kritiek op de game, al concentreerde die kritiek zich vooral op de 'real money auction house' uit de game waarin spelers met echt geld goede uitrustingsstukken konden kopen. Blizzard zag zich genoodzaakt om dat onderdeel uit de game te slopen. Nadat dat eenmaal was gebeurd, verstomde de kritiek. Toen uitbreiding Reaper of Souls verscheen, was de kritiek grotendeels verdwenen en werd Diablo III alsnog een flinke hit. De teller staat inmiddels op ruim 30 miljoen verkochte exemplaren, en daar zijn de verkopen van de Switch-versie nog niet eens bij opgeteld.

Het is dus niet vreemd dat Blizzard veel verwacht van Diablo IV. Het is al evenmin vreemd dat men deze game op de juiste manier aan de wereld wil tonen. De studio probeert het nu direct in een keer goed te doen. Dat zal de reden zijn waarom de game niet al tijdens BlizzCon 2018 werd getoond en de fans het vorig jaar met het mobiele Diablo Immortal moesten doen.

Tijdens de BlizzCon van 2019, die onlangs plaatsvond, was Diablo IV echter de ster van de show. De conventie opende ermee, en het was ook de game die de meeste belangstelling van bezoekers trok. Er waren honderden speelplekken beschikbaar waar iedereen een kwartier lang mocht spelen. Ondanks die restrictie stonden er twee dagen lang flinke rijen wachtenden bij de game.