Aantal actieve spelers Blizzard-games daalt ondanks succes WoW Classic

Blizzard kampt met een daling van het aantal maandelijks actieve spelers van zijn games ten opzichte van vorig jaar. Dit is ondanks een sterkste stijging van het aantal WoW-spelers in het derde kwartaal, door de komst van Classic.

Het aantal maandelijks actieve spelers van Blizzard-games daalde in het vorige kwartaal, dat 30 september eindigde, van 37 miljoen naar 33 miljoen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Activision Blizzard. De uitgever specificeert niet bij welke games de daling plaatsvond. Wel meldt het bedrijf dat er in het derde kwartaal meer abonnementen voor World of Warcraft in een driemaandelijkse periode werden afgesloten dan in welk eerder kwartaal ook.

Dat komt door de komst van World of Warcraft Classic op 27 augustus. Blizzard meldt sinds 2015 niet meer hoeveel abonnementen voor World of Warcraft het levert. In zijn hoogtijdagen ging het om 12 miljoen abonnees, vorig jaar leken er daar nog 1,7 miljoen van over te zijn, afgaande op uitgelekte data via een api.

Blizzard liet bij de toelichting van de kwartaalcijfers, genoteerd door Seeking Alpha, wel doorschemeren dat Heartstone en Overwatch het lastig hebben wat het aantal spelers betreft. De omzet van het bedrijf daalde met 38 procent tot 394 miljoen dollar. Blizzard verwacht verbetering met de komst van WoW: Shadowlands, Hearthstone Battlegrounds, Warcraft III: Reforged, Diablo Immortal, Diablo 4 en Overwatch 2.

Ook Activision zag het aantal maandelijks actieve spelers dalen, van 46 miljoen naar 36 miljoen. Het bedrijf verwacht dat Call of Duty hier voor verbetering gaat zorgen: Call of Duty: Mobile noteerde in oktober 100 miljoen downloads en Call of Duty: Modern Warfare zou in zijn eerste verkoopweek vaker over de toonbank zijn gegaan dan Call of Duty: Black Ops 4 na zijn verschijning.

De totale omzet van Activision Blizzard daalde met 15 procent tot 1,28 miljard dollar. Deels is de daling te wijten aan het verlies van omzet uit Bungie's Destiny. Die studio kreeg de rechten op Destiny in februari weer terug in handen.

Het bedrijf zwakte de impact die de komst van de nieuwe generatie consoles, gepland voor volgend jaar, zal hebben op de bedrijfsresultaten af. Volgens Coddy Johnson, coo van Activision, zijn consoles verantwoordelijk voor een derde van de omzet en richt het bedrijf zich met franchises op meerdere platforms.