Diablo IV krijgt vernieuwd Paragon-systeem met nieuwe endgame-content

Blizzard heeft nieuwe details over Diablo IV gepubliceerd. De komende 'dungeon crawler' krijgt onder andere een vernieuwd Paragon-systeem voor de endgame. De game krijgt borden met statbonussen en vaardigheden die spelers vanaf level 50 kunnen vrijspelen.

Blizzard meldt in de blogpost dat spelers Paragon-punten kunnen verdienen, net als in Diablo III. In de komende game worden die punten echter uitgegeven op een groot bord, dat bestaat uit tegels met bonussen en vaardigheden. Het systeem is bedoeld voor progressie in de endgame van Diablo IV en biedt vier verschillende soorten tegels.

Een 'normale' tile op het Paragon-bord biedt een kleine statbonus en magic tiles bieden 'krachtigere en meer diverse bonussen'. Zeldzame tiles bieden 'grote boosts' aan bepaalde vaardigheden, die krachtiger worden naar mate spelers bepaald level bereiken. Legendarische tiles bevinden zich in het midden van een Paragon-bord en geven spelers een nieuwe 'legendarische vaardigheid'. Bepaalde tegels kunnen daarnaast uitgerust worden met glyphs. Dat zijn items die worden vrijgespeeld tijdens het spelen en extra aanpassingen vrijspelen.

De Paragon-borden bevatten verder 'poorten' aan de uiteinden. Wanneer spelers die bereiken, kunnen ze een nieuw bord uitkiezen en die toevoegen. Ieder nieuw bord krijgt een eigen lay-out met verschillende tiles.

Het Paragon-bord, tiles en glyphs. Afbeeldingen via Blizzard

Blizzard laat verder weten dat het mogelijk wordt om 'legendary powers' van items overgezet kunnen worden naar andere in-game voorwerpen. Daarvoor wordt een nieuwe npc geïntroduceerd, genaamd de Occultist. Ook zullen bepaalde vijanden specifieke items bij zich dragen. Bandits moeten bijvoorbeeld knotsen, kruisbogen en laarzen bij zich dragen. De ontwikkelaar deelt ook informatie over de visuals van het spel. Bepaalde classes krijgen verschillende visuele effecten wanneer ze een vijand verslaan. Zo kunnen tovenaars een vijand bevriezen of verbranden en barbaren kunnen ze in tweeën hakken.

Diablo IV werd in 2019 aangekondigd en sindsdien brengt Blizzard ieder kwartaal een blogpost met nieuwe informatie uit. Het is niet bekend wanneer de game uitkomt. De studio gaf bij zijn kwartaalcijfers aan dat de release moet worden uitgesteld. Daarvoor meldde het dat het spel in 2022 zou verschijnen. Het is niet bekend of dat doel nog wordt gehaald.