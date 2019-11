'Tencent wil consolegames met Nintendo-personages maken voor westerse markt'

De Chinese techgigant Tencent wil meer voet aan de grond krijgen op de gamesmarkt in de VS en Europa door games te maken met daarin personages van Nintendo. Het bedrijf werkt in China al samen met Nintendo; of en wanneer dergelijke games er komen, is nog niet bekend.

Volgens The Wall Street Journal wil Tencent 'de essentie van het maken van consolegames' leren van Nintendo. Een medewerker van het bedrijf zegt tegen de krant dat het doel is om games met Nintendo-personages te maken, om daarmee consolegamers in Europa en in de VS te bereiken. Voor welke consoles Tencent die games wil ontwikkelen, is nog niet duidelijk.

Of Tencent al in gesprek is met Nintendo om toestemming te vragen voor dergelijke games is evenmin bekend. Nintendo is niet vrijgevig met de rechten op het gebruik van zijn intellectuele eigendom. Wel is er in China al een samenwerking tussen Tencent en Nintendo. Het Chinese techbedrijf gaat daar helpen met het op de markt brengen van de Switch. Dat is lastig in China, omdat er veel regelgeving is omtrent games en consoles.

Tencent is een van 's werelds grootste techbedrijven en investeert ook veel in games. In Azië heeft het bedrijf tal van mobiele games met honderen miljoenen gebruikers. Tencent is verder de eigenaar van Riot Games, de maker van League of Legends. Ook heeft het bedrijf aandelen van Epic Games, Activision Blizzard en Ubisoft in handen.