Chinees team FunPlus Phoenix wint wereldkampioenschap League of Legends

Het Chinese team FunPlus Phoenix heeft de finale van het League of Legends-wereldkampioenschap gewonnen. Het team won met 3-0 van het Europese G2 Esports. Hiermee is het kampioenschap voor het tweede jaar op rij met 3-0 gewonnen door China.

Veel analysten en fans verwachtten een winst voor G2 Esports, staat op de officiële gamewebsite. Het team won eerder dit jaar het Europese kampioenschap en leek tijdens het wk in topvorm; tijdens de group stage verloor het team slechts een enkele ronde, waarna het in de kwartfinales won van de SK Telecom T1. In de finale verloor het team echter met 3-0 van het Chinese FunPlus Phoenix. FPX is een relatief nieuw team, dat in 2018 werd opgericht. Het team maakte zijn debuut in de Chinese LPL , waar het vijftal met een gedeelde zevende plaats buiten het prijzengeld viel. In december vorig jaar kwamen spelers Doinb en Tian bij het team. Inmiddels heeft het team dus een eerste wereldtitel op zak.

Het League of Legends-WK is al jaren het grootste e-sportsevenement ter wereld. Vorig jaar keken zo'n 99,6 miljoen mensen naar de livestream van de finale. Volgens e-sportsexpert Ward Geene is dat aantal dit jaar overtroffen, schrijft de NOS. Geene verwacht dat de livestream vooral vanuit China en Europa veel is bekeken, aangezien er een Europees- en een Chinees team in de finale stonden. De AccorHotels Arena in Parijs werd gevuld met zo'n vijftienduizend toeschouwers.

Het is nog onbekend hoeveel prijzengeld het Chinese team met de winst binnensleept. Ontwikkelaar Riot Games heeft ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de totale prijzenpot, waarvan de winnaar 37,5 procent ontvangt. De rest van de prijzenpot wordt gefinancierd via microtransacties. Vorig jaar bedroeg het totale prijzengeld omgerekend 5,85 miljoen euro, waarvan het winnende team Invictus Gaming bijna 2,2 miljoen euro kreeg.