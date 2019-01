Europese e-sportsfinales League of Legends vinden in april plaats in Rotterdam

De lentefinales van de Europese e-sportscompetitie van League of Legends, keren terug naar Rotterdam. In 2016 vonden de finales van de zogeheten spring split ook al plaats in Ahoy Rotterdam. De finales vinden halverwege april plaats.

Riot Games, de maker van League of Legends, meldt dat de finales op 13 en 14 april in Ahoy Rotterdam plaatsvinden. Drie jaar geleden vonden de finales van de competitie ook al plaats in het Rotterdamse evenementencentrum. Toen wist G2 Esports het team Origen te verslaan. Beide teams doen ook dit jaar weer mee aan de competitie.

De competitie begon vrijdag met een wedstrijd tussen Fnatic en SK Gaming, die uiteindelijk door technische problemen opnieuw moest worden gespeeld nadat SK Gaming na dertig minuten een ruime voorsprong had opgebouwd. Uiteindelijk won SK Gaming de overgespeelde wedstrijd. Fnatic heeft een Belgische speler, Bwipo. Dit jaar is er ook weer Nederlandse inbreng: Febiven is teruggekeerd uit de Verenigde Staten; hij won vrijdag zijn eerste wedstrijd met zijn team Misfits.

Voorheen stond de Europese e-sportscompetitie van League of Legends bekend als EU LCS, ofwel de Europese League Championship Series. Vanaf dit jaar is voor het eerst sprake van een franchise-opzet, zoals dat eerder al het geval was bij de Amerikaanse e-sportscompetitie van League of Legends. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: League of Legends European Championship, ofwel de LEC. De opzet van de competitie is verder grotendeels ongewijzigd: Gedurende negen weken zijn er speelrondes, waarna er play-offs plaatsvinden, gevolgd door de Rotterdamse finales.

Het eerste deel van de competitie, genaamd de spring split, bestaat uit negen speelrondes en eindigt halverwege maart. Elk van de tien teams heeft dan achttien wedstrijden gespeeld. Daarna volgen play-offs en uiteindelijk de finales in Ahoy. Dat is het sluitstuk van het eerste deel van het seizoen. Het tweede deel, de summer split, begint waarschijnlijk in juni.