YouTube-gamingkanaal Machinima zet al zijn video's op privé

YouTube-kanaal Machinima heeft al zijn video's op privé gezet. Moederbedrijf Otter Media zegt dat het Machinima wil laten focussen op nieuwe content, die via nieuwe kanalen verspreid moet gaan worden in de komende maanden.

De video's van het kanaal werden afgelopen zaterdag afgeschermd en de verklaring daarvoor werd kort daarna gegeven aan onder andere Kotaku. Op dit moment is er nog niets gemeld over de mogelijkheid om de Machinima-content te archiveren.

Machinima betekent het gebruik van realtime-graphics-engines, zoals in games, om video's te maken. Dat was een van de zaken waar het Machinima-netwerk zich op richtte: video's gemaakt in games, bedoeld als vermaak voor gamers. Voorbeelden zijn Gamer Poop, Two Best Friends Play en Freeman's Mind. De video's waren geüpload op sub-kanalen van Machinima.

Machinima was opgericht in 2000 en werd in 2016 ingelijfd door Warner Bros., na meerdere investeringen. Warner Bros. beheert Machinima via Otter Media en Warner Bros. is zelf weer een dochter van de Amerikaanse telco AT&T. Het kanaal heeft 12 miljoen abonnees en was in 2012 vijfde op de ranglijst van meest geabonneerde YouTube-kanalen, aldus Wikipedia.