Gamingvideonetwerk Machinima sluit officieel zijn deuren

81 werknemers van gamingvideonetwerk Machinima worden ontslagen en het bedrijf sluit zijn deuren. Slechts een kleine selectie werknemers zal overblijven. Dit volgt kort op het op privé zetten van alle video's op het Machinima-kanaal op YouTube en is niet onverwacht.

De overgebleven werknemers zullen zich richten op de rest van de portfolio van moederbedrijf Otter Media. Dat zijn merken als animestreamingdienst Crunchyroll en gamingvideokanaal Rooster Teeth. Daarnaast zijn VRV, Fullscreen, Hello Sunshine en Gunpowder & Sky merken van Otter Media. Otter Media is een dochter van Warner Bros., dat weer eigendom is van telco AT&T. Onder andere Deadline maakt melding van de ontslagen. Machinima's video's stonden sinds een kleine twee weken op privé.

Machinima betekent het gebruik van realtime-graphics-engines, zoals in games, om video's te maken. Dat was een van de zaken waar het Machinima-netwerk zich op richtte: video's gemaakt in games, bedoeld als vermaak voor gamers. Voorbeelden zijn Gamer Poop, Two Best Friends Play en Freeman's Mind. Machinima bestond sinds het jaar 2000 en werd in 2016 ingelijfd door Warner Bros. en Otter Media, die sinds medio 2018 weer dochters van AT&T zijn. Machinima heeft 12 miljoen abonnees op YouTube en was in 2012 vijfde op de ranglijst van meest geabonneerde YouTube-kanalen, aldus Wikipedia.