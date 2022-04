Sony neemt Crunchyroll-dienst voor streamen van anime over

AT&T verkoopt Crunchyroll aan Funimation Global Group, een joint venture van Sony Pictures Entertainment en Sony Music Entertainment Aniplex. Crunchyroll en Funimation zijn allebei diensten voor het online streamen van anime.

Sony betaalt 1,18 miljard dollar, omgerekend 970 miljoen euro, aan AT&T voor Crunchyroll. Als de overname goedkeuring krijgt van de relevante toezichthoudende instanties, krijgt Sony een animedienst met 3 miljoen abonnees, 50 miljoen volgers op sociale media en 90 miljoen geregistreerde gebruikers.

Crunchyroll is in 2006 in de VS opgericht als forum voor anime en als platform voor het uploaden van clips. In de jaren erna groeide het bedrijf uit tot streamingplatform met meer dan duizend animetitels en dertigduizend afleveringen. In 2016 bereikte Crunchyroll het aantal van een miljoen abonnees.

In 2014 kwam het bedrijf in handen van Otter Media, een joint venture van AT&T en The Chernin Group. AT&T doet het bedrijf van de hand als onderdeel van de strategie om divisies die niet tot zijn kernbezigheden behoren af te stoten om zijn schuldenlast te kunnen verminderen.

Funimation is in 1994 opgericht. In 2017 kwam het bedrijf in handen van een joint venture van Sony Pictures Entertainment en Sony Music Entertainment. De dienst omvat een aanbod van zevenhonderd animeseries, beschikbaar op vijftien platformen in 49 landen. Het bedrijf richt zich ook op evenementen en merchandise rond anime.

Met de overname verkrijgt Sony een stevigere positie op de populaire markt voor animestreaming. Onder andere Netflix probeert aandeel op deze markt te veroveren door te investeren in series.