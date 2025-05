Crunchyroll voegt mobiele games toe aan abonnement

Crunchyroll breidt het Mega Fan-abonnement uit met games. Abonnees krijgen toegang tot vijf smartphonegames, al moet dit aantal in de toekomst toenemen. De games zijn vooralsnog alleen op Android te spelen en bevatten geen advertenties of in-appaankopen.

Het gameassortiment heet Crunchyroll Game Vault en bevat anime- en 'anime-inspired' games. Abonnees kunnen per direct actiegames Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions en River City Girls, rpg Wolfstride, visual novel Behind the Frame: The Finest Scenery en kattenpuzzelgame inbento spelen. Om de games te kunnen downloaden moeten abonnees in het Crunchyroll Game Vault-deel van de Crunchyroll-app games selecteren, waarna ze naar de appstore van hun smartphone worden gestuurd.

De Game Vault is per direct beschikbaar op Android en komt 'heel snel' naar iOS. De games zijn in ruim tweehonderd landen beschikbaar. Alleen het Mega Fan-abonnement van tien euro per maand of honderd euro per jaar bevat de Game Vault, het Fan-abonnement van zeven euro per maand dus niet. Crunchyroll is een animestreamingdienst die onderdeel is van Sony.