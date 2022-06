Animestreamingdienst Crunchyroll krijgt alle inhoud van Funimation

Sony gaat alle inhoud van Funimation toevoegen aan Crunchyroll en ook Chrunchyroll VRV wordt toegevoegd aan de nieuwe gecombineerde dienst. Per direct zijn 111 series van Funimation beschikbaar via Crunchyroll en later volgen er meer.

Crunchyroll heeft een lijst online gezet met alle Funimation-series die per 1 maart zijn toegevoegd. De dienst zegt dat ook Crunchyroll VRV onderdeel wordt van het nieuwe aanbod, net als Wakanim. Laatstgenoemde is een dochteronderneming van Funimation. Sony nam Crunchyroll eind 2020 over en is eigenaar van alle diensten die nu gecombineerd worden.

De prijs van Crunchyroll Premium blijft vooralsnog ongewijzigd. Funimation blijft voorlopig bestaan, maar nieuwe series worden niet meer toegevoegd. Lopende series krijgen nog wel nieuwe afleveringen. Crunchyroll spoort Funimation-gebruikers aan om over te stappen naar de nieuwe gecombineerde dienst en stuurt hen een aanbod om er 60 dagen gratis gebruik van te maken.

Funimation en Crunchyroll VRV zijn niet beschikbaar in Nederland en België. Crunchyroll is dat wel. Er zijn Fan- en Mega Fan-abonnementen van 5 en 6,5 euro per maand. Het Mega Fan-abonnement staat streamen op vier apparaten en offline kijken toe. Mega Fan is ook beschikbaar als jaarabonnement voor 65 euro.