Instagram test het uitschakelen van leesbevestigingen in dm's

Instagram werkt aan het uitschakelen van leesbevestigingen in dm's. Nu staat onder verzonden berichten nog dat ze gezien zijn door gesprekspartners. Het is niet duidelijk wanneer de functie naar gebruikers moet komen.

Zowel Meta-ceo Mark Zuckerberg als hoofd van Instagram Adam Mosseri laten in hun Instagram-broadcastkanaal weten dat de functie eraan komt. De functie wordt nu getest, maar er wordt niet gezegd wanneer de functie breed beschikbaar moet komen. Meta-platform WhatsApp ondersteunt al jaren de mogelijkheid om leesbevestigingen uit te schakelen. Het is niet duidelijk of de functie later ook naar Messenger moet komen.