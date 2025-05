Nederland geeft NXP en ASML miljoenensubsidie voor 6G- en chipproductieonderzoek

ASML, NXP en Nearfield Instruments krijgen samen 230 miljoen euro subsidie van de Nederlandse overheid voor onderzoek naar innovatieve technologie bij radar, 6G en chipproductie. De subsidie is onderdeel van een Europese samenwerking.

NXP krijgt subsidie voor twee projecten: het ontwikkelen van nieuwe chips voor 6G-toepassingen, zoals 'zelfrijdende auto's en de energietransitie', en een radarchip. Die radarchip moet de functie van zender, verwerker en ontvanger combineren, en daarbij radars op basis van 'hogere frequenties' gebruiken. "Een dergelijk ontwerp biedt nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld industrie, landbouw en gezondheidszorg", zegt het Nederlandse kabinet.

ASML gaat met de subsidie een 'volgende generatie' chipproductiemachine beschikbaar stellen aan Europese partners, zodat zij kennis kunnen opbouwen en zo nieuwe chips kunnen maken. Het doel is om kleinere chips met meer functies met minder materiaal- en energiegebruik te maken.

De derde partij die steun krijgt, Nearfield Instruments, is een spin-off van onderzoeksinstituut TNO en werkt aan meetapparatuur voor chips. "Met de mogelijkheid om steeds kleinere chips te maken, moet ook de inspectie en het testen in deze ontwikkeling mee om de kwaliteit van de microchips te garanderen", schrijft het kabinet. De subsidie gaat bijdragen aan de ontwikkeling van een volledig geautomatiseerd testsysteem voor kleine chips, wat 'veel' tijdwinst op moet leveren bij de productie van betrouwbare chips.

De 230 miljoen euro subsidie is onderdeel van een Ipcei, ofwel een Important Project of Common European Interest. Dit is een traject vanuit de EU waarbij lidstaten subsidie kunnen toekennen aan belangrijke, toekomstige technologische ontwikkelingen. Voordat lidstaten subsidie kunnen toekennen, moet de Europese Commissie akkoord gaan met de voorstellen. De EC ging akkoord met deze vier voorstellen, daarom heeft het kabinet woensdag de subsidie definitief toegekend.

Een vijfde project werd ook door de Commissie goedgekeurd, maar de subsidie was hiervoor onvoldoende. Het niet genoemde bedrijf onderzoekt daarom alternatieve financiering. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat zegt dat de subsidie belangrijk is 'omdat er binnen deze specifieke projecten nu een financieringstekort is en omdat deze ontwikkeling, vanwege het hoge risicoprofiel, anders niet goed wordt doorgezet'. De subsidie moet ook voor extra private financiering zorgen.