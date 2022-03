'Kabinet wil 300 miljoen euro uittrekken voor technologie- en chipsector'

Het demissionaire kabinet wil extra geld uittrekken voor digitalisering. Dat melden De Telegraaf en NOS op basis van anonieme bronnen. De regering zou 300 miljoen euro willen steken in de technologie- en chipsector.

Haagse bronnen bevestigen tegenover De Telegraaf en NOS dat het kabinet op Prinsjesdag details over de plannen bekendmaakt. Voor het initiatief mag Nederland 'goedgekeurde' projecten volledig financieren, zonder dat dit in strijd is met de strenge staatsteunregels van de EU.

Volgens de bronnen zou het geld onder andere gestoken worden in de chipsector en voor het opzetten van een Europese cloud-infrastructuur. Dat is niet verrassend; de EU heeft al langer plannen om te investeren in cloudcomputing en chipproductie. Daarmee wil de EU op deze gebieden minder afhankelijk worden van regio's als Azië en de VS.

Rondom deze twee sectoren moeten op termijn Important Projects of Common European Interest worden opgezet in de EU. Binnen die projecten moeten bedrijven, instellingen, EU-lidstaten en de Europese Commissie samenwerken om 'maatschappelijke uitdagingen op te pakken die de markt niet alleen kan oplossen', schrijft de NOS. Zulke projecten zijn niet nieuw; er bestaat bijvoorbeeld al een IPCEI voor microelektronica, waaraan chipbedrijven als GlobalFoundries, STM, Infineon, NXP en Bosch meewerken.

Eerder deze week kondigde de Europese Commissie al een Chip Act aan, waarmee het chipproductie in Europa wil stimuleren. De Europese Unie spreekt bovendien al langer over het versterken van Europa's chipsector. Tweakers publiceerde daarover eerder een achtergrondverhaal.