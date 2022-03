Belgische instanties klagen dat chip in identiteitskaart vaak onleesbaar is

Tal van sectoren in België ondervinden problemen bij het uitlezen van de chip in de nieuwe identiteitskaarten in het land. Een software-update van middleware zou dit probleem oplossen, maar veel instanties blijken daar niet van op de hoogte.

Onder andere banken en notarissen geven aan dat het vaak niet lukt de chip van elektronische identiteitskaarten uit te lezen met het uitleesapparaat. Dat schrijft De Tijd op basis van een rondgang langs gebruikende instanties. De Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand, oftewel Vlavabbs, bevestigt veel klachten te ontvangen, ook van burgers, ziekenhuizen en artsen.

Burgers kunnen zich met de eID met chip snel identificeren bij tal van Belgische instanties, maar als dit niet lukt, moeten vaak weer handmatige handelingen verricht worden. Notarissen klagen dat ze akten vaak niet elektronisch kunnen registreren bij de FOD Financiën. De Belgische overheid heeft inmiddels 100.270 elektronische identiteitskaarten met de vernieuwde chip verstrekt.

Volgens directeur eID bij de FOD, Bart Vrancken, zouden de instanties geen problemen meer moeten ondervinden als ze een update uit zouden voeren van de software van de kaartlezer. De actuele versie van de eID Middleware en Viewer is beschikbaar via eid.belgium.be. Volgens hem hebben 'veel organisaties zich nog niet aangepast aan de nieuwe chip', ondanks dat al vroeg over de update gecommuniceerd zou zijn. Francken wijst een oproep van de Vlavabbs om een informatiecampagne te starten van de hand omdat deze maar kort effect zou genereren.