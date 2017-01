Door Sander van Voorst, vrijdag 13 januari 2017 19:59, 2 reacties • Feedback

De Belgische ministerraad heeft vrijdag voor een wetsvoorstel gestemd waarmee het aantal inlogmiddelen voor overheidswebsites wordt uitgebreid. Zo kunnen private partijen aan de slag met de ontwikkeling daarvan. Momenteel verloopt het inloggen nog met eID.

Daarover zegt minister van Telecom, Alexander De Croo, tegen Datanews dat het voor veel mensen een opgave is om 'het bakje van de eID' te gebruiken. Inloggen met een smartphone is nu al mogelijk, maar ook daar is een lange procedure voor nodig, aldus de site. Met het wetsvoorstel moeten bedrijven verschillende identificatiemiddelen kunnen ontwikkelen, waarmee burgers bij overheidswebsites kunnen inloggen. Daarvoor gelden beveiligingseisen in verschillende categorieën, van laag tot hoog.

Naderhand moeten de inlogmiddelen ook te gebruiken zijn met andere organisaties, waaronder banken en verzekeringen, zegt de minister. In Nederland is een soortgelijke ontwikkeling gaande, waarbij er verschillende inlogmiddelen in de maak zijn als alternatief voor het bestaande DigiD. Daaronder valt het inloggen met een bankpas of een app, en volgend jaar moet daar de mogelijkheid bijkomen om in te loggen met een rijbewijs of identiteitskaart.