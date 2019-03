Belgen starten juridische strijd over verplichte vingerafdruk op id-kaart

Een groep Belgen stapt naar het Belgisch Grondwettelijk Hof met de hoop de wet die vingerafdrukken op de elektronische id-kaart verplicht, terug te draaien. Hiervoor startten ze eind vorig jaar een crowdfundingcampagne, waarmee ze ruim twintigduizend euro ophaalden.

Dat schrijft onder meer Datanews, die met de groep genaamd Ministry of Privacy heeft gesproken. Met het opgehaalde geld hebben ze een advocaat, Geert Lenssens van SQ Law, in de arm genomen. De groep dient vandaag een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof. Die kan onderdelen van wetten met terugwerkende kracht nietig verklaren.

Afgelopen november ging de Kamer van Volksvertegenwoordigers akkoord met het wetsvoorstel van toen nog minister Jan Jambon. De registratie moet volgens Jambon helpen tegen identiteitsfraude. Lenssens betwist het idee dat de registratie daartegen zal helpen. Zo wordt volgens de advocaat de meeste identiteitsfraude gepleegd op internet zonder het gebruik van de elektronische id-kaart. "De burger moet essentiële biometrische informatie afgeven in ruil voor een illusie van een betere veiligheid."

Ministry of Privacy-lid Matthias Dobbelaere-Welvaert merkt verder op dat de wet veel 'slordigheden' bevat. Zo worden de vingerafdrukken niet permanent bijgehouden in een centrale databank, maar mogen de afdrukken wel maximaal drie maanden in zo'n databank worden opgeslagen. Dobbelaere-Welvaert stelt dat de autoriteiten bij ieder gebruik van de eID de afdrukken opnieuw kan versturen naar de databank en zo die drie maanden weer kan verlengen. Hij wijst verder op de risico's in het geval dat de databank gehackt wordt.

De Belgische privacywaakond adviseerde al eerder dat het wetsontwerp niet goedgekeurd zou moeten worden. Zo zou de maatregel niet voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel, druist hij in tegen de gdpr en ontbreekt er een Data Protection Impact Assessment. Een onderzoeksgroep van de KU Leuven gaf aan dat de vingerafdrukken op de id-kaart onnodig en onveilig zijn en gaf eveneens het advies deze niet op te nemen op de eID.

De EU probeert de vingerafdrukverplichting ook door te voeren. Ministry of Privacy zegt het daar ook niet mee eens te zijn en zegt dat het verzoekschrift aan het Grondwettelijk Hof eveneens op Europees niveau kan worden ingezet. Om de juridische strijd voort te zetten blijft de crowdfundingcampagne actief. Daar is nu bijna 21 duizend euro mee opgehaald door ruim zevenhonderd donateurs.