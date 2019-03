ACM dreigt VodafoneZiggo met dwangsom inzake tarieven voor openstellen van kabel

Telecomtoezichthouder ACM vindt dat VodafoneZiggo uiterlijk op 31 maart de volledige tijdelijke tarieven moet publiceren die worden ingesteld als concurrenten diensten via de kabel gaan aanbieden. Doet het kabelbedrijf dit niet, dan volgt een dwangsom van 100.000 euro per dag.

De dwangsom gaat in op 1 april en kan met honderdduizend euro per dag oplopen tot maximaal een miljoen euro. In het besluit stelt de ACM vast dat VodafoneZiggo in strijd handelt met een voorschrift uit het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access van september vorig jaar. Dit WFA-besluit bepaalt dat naast KPN ook VodafoneZiggo zijn netwerk moet openstellen voor derde partijen.

Het specifieke geschonden voorschrift betreft de verplichting van VodafoneZiggo om voor wholesalebreedbandtoegang en de daarbij horende faciliteiten uiterlijk op 1 januari 2019 een referentieaanbod met een bijbehorend tariefvoorstel te publiceren. Dit aanbod en de tijdelijke tarieven die concurrerende partijen moeten betalen, vormen het begin van de onderhandelingen tussen VodafoneZiggo en partijen die toegang willen tot het kabelnetwerk.

De ACM stelt vast dat de door VodafoneZiggo op 31 december 2018 gepubliceerde spelregels voor toetreders onvolledig zijn, iets wat de provider eerder ook al erkende en rechtvaardigde door te wijzen op een gebrek aan tijd om in het referentieaanbod al meteen tarieven voor toegang en gebruik van het kabelnetwerk op te nemen. VodafoneZiggo zei op 17 januari dat het complete referentieaanbod uiterlijk op 31 maart wordt gepubliceerd.

Nu een volledig tariefoverzicht ontbreekt, stelt de ACM vast dat 'alternatieve aanbieders zoals T-Mobile daarom niet in staat zijn snel en eenvoudig een overeenkomst inzake kabeltoegang te sluiten met VodafoneZiggo'. T-Mobile zit achter het handhavingsverzoek dat aan de huidige opgelegde dwangsom ten grondslag ligt. Het bedrijf vindt dat er essentiële informatie ontbreekt. Zonder die informatie vindt T-Mobile dat 'aanbieders niet kunnen bepalen of en onder welke voorwaarden zij kabeltoegang kunnen afnemen bij VodafoneZiggo. Hierdoor wordt de toegangsverplichting thans volledig gefrustreerd'.

Volgens VodafoneZiggo bevat het referentieaanbod 'alle noodzakelijke elementen voor het bepalen van hun businesscase en het starten van gesprekken voor de af te nemen toegang'. Het bedrijf onderbouwt dat door erop te wijzen dat T-Mobile de enige partij is die bezwaren heeft opgeworpen. VodafoneZiggo herhaalt dat het niet lukt om het referentieaanbod vóór 31 maart te voltooien, omdat het ontwikkelen van een kostenmodel voor het vaststellen van de tarieven en het onderliggende kostentoerekeningssysteem 'zeer complex en arbeidsintensief is'. Het bedrijf vindt de handhaving door ACM dan ook niet redelijk en noodzakelijk, en zegt al alles te doen wat verwacht kan worden om het aanbod op korte termijn te complementeren.

Het ligt mede op basis van het handhavingsverzoek voor de hand dat T-Mobile een van de partijen is die willen toetreden tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo of daar in ieder geval interesse in heeft. Tele2 probeerde in 2012 al toegang tot het kabelnetwerk af te dwingen; deze provider wordt overgenomen door T-Mobile. Van nieuwkomer YouCa was eerder al bekend dat deze televisiediensten op het kabelnetwerk wil gaan aanbieden.

VodafoneZiggo en KPN stonden overigens niet te juichen toen de ACM in september vorig jaar besloot dat de netwerken moeten worden opengesteld. Beide partijen maakten bezwaar en VodafoneZiggo probeert via de Europese Commissie te bereiken dat vanuit de EU opnieuw wordt gekeken naar het besluit van de ACM om de kabel open te stellen voor concurrentie.