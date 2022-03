Belgische notarissen maken gratis dienst voor online opslag van documenten

Belgen kunnen gratis een digitale kluis aanmaken waarin ze persoonlijke documenten kunnen opslaan. Via de dienst kunnen ze bepalen wie er na hun overlijden toegang toe krijgt. De dienst is gemaakt door notarissen.

De dienst heet Izimi, en is gemaakt door de Federatie van het Notariaat. Het gaat om een gratis digitale opslagplek waar iedere Belg 200 megabyte aan documenten kan opslaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om documenten rondom bankrekeningen en andere notariële akten die de gebruiker aan nabestaanden wil geven. Gebruikers kunnen hun notaris opdracht geven de documenten na hun dood door te geven aan die nabestaanden. Notarissen kunnen er notariële documenten in zetten, maar gebruikers kunnen dat ook zelf doen. Notarissen hebben zelf geen toegang tot de documenten.

De dienst is te gebruiken met een in België uitgegeven identiteitskaart met eID. Ook kunnen gebruikers de dienst via een app gebruiken.

Over de veiligheid van de dienst wordt in de faq weinig gezegd. De Fednot zegt alleen dat het Izimi heeft gemaakt met 'een op beveiliging gerichte ontwikkeling'. Ook zouden er pentests zijn uitgevoerd, maar die zijn niet openbaar en het is niet bekend wie ze heeft uitgevoerd of wat de resultaten zijn. De gegevens zijn verdeeld over drie verschillende datacentra in België, zodat ze beschermd zijn 'tegen komeetinslag en kernexplosies'. Ook zouden de datacentra 'beschikken over certificaten zoals ISO 27001, ISO 22301, ISO 14001, ISO 9901'.