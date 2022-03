Counterpoint: Unisoc gaat Samsung voorbij op markt smartphone-socs

Het Chinese Unisoc is Samsung voorbijgegaan op de markt voor smartphone-socs, zo meldt Counterpoint Research. Het analistenbureau schat dat Unisoc uitkomt op een marktaandeel van 9 procent, tegenover 7 procent voor Samsung.

Unisoc-socs zitten vooral in goedkope smartphones, terwijl de Samsung-socs juist veel zitten in Samsungs eigen midrange- en high-end smartphones. Het marktaandeel van Unisoc komt grotendeels door meer acceptatie op de thuismarkt, zegt Counterpoint. Onder meer Realme, Honor en Motorola gebruiken socs van die fabrikant. Samsung gebruikt juist minder eigen socs in zijn smartphones, omdat de ontwikkeling van goedkopere modellen nu meer bij odm's is komen te liggen.

MediaTek is sinds vorig najaar marktleider op de markt voor smartphone-socs en bleef dat dit voorjaar. Het aandeel kwam volgens Counterpoint uit op 43 procent, tegenover 28 procent voor naaste concurrent Qualcomm. Apple blijft derde, met een stabiel marktaandeel.

Counterpoint heeft ook de marktaandelen voor 5G-modems geschat. Daarbij valt op dat Qualcomm domineert met 55 procent van de markt. Dat komt vermoedelijk mede door Apple, dat Qualcomm-modems afneemt voor zijn iPhone 12-serie. MediaTeks modems hebben een marktaandeel van 30 procent op de 5G-markt en dat is drie keer zoveel als in dezelfde periode een jaar geleden. Samsungs 5G-modems zitten in 10 procent van de geleverde 5G-telefoons.