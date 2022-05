Intel: nieuwe chipfabrieken in VS gaan 60 tot 120 miljard dollar kosten

Intel heeft enkele nieuwe details gegeven over zijn komende Amerikaanse locatie voor chipfabrieken. Ceo Pat Gelsinger laat weten dat ze 'een kleine' stad met meerdere fabrieken voorzien, die gezamenlijk 60 tot 120 miljard dollar moeten kosten.

Intel is van plan om met zijn IDM 2.0-strategie chips te produceren voor derde partijen en wil daarom flink investeren in zijn productiecapaciteit. Het bedrijf wil onder andere zijn productieactiviteiten in de VS uitbreiden, en voor het einde van dit jaar meer details geven over een nieuwe hub met Amerikaanse chipfabrieken op Amerikaans grondgebied. Intel-ceo Pat Gelsinger geeft daarover deze week enkele nieuwe details, in een interview met The Washington Post.

Gelsinger laat onder andere weten dat de productielocatie zes tot acht 'fab-modules' moet omvatten, die chips moeten produceren op Intels toekomstige 'leading-edge' procedés en ook de packaging van chips moeten kunnen verzorgen, met technieken als EMIB en Foveros. Volgens Gelsinger gaat iedere module 10 tot 15 miljard dollar kosten. Daarmee zou de nieuwe Amerikaanse chipproductielocatie naar schatting minimaal 60 miljard en maximaal 120 miljard dollar kosten.

Het bedrijf laat nog geen locatie weten voor zijn nieuwe productiehub, maar geeft aan 'breed' over de VS te kijken. "Wij zijn momenteel in gesprek met een aantal staten in de VS, die ons voorstellen doen voor locaties op het gebied van energie, water, milieu, in de buurt van universiteiten, skill capacity. Ik verwacht voor het eind van dit jaar een aankondiging te kunnen doen over die locatie", aldus Gelsinger.

"Het is een project voor de komende tien jaar in de orde van grootte van 100 miljard dollar aan kapitaal, 10.000 directe banen. 100.000 banen worden gecreëerd als gevolg van die 10.000, door onze ervaring", vertelt de Intel-topman. "We willen dus, in wezen, een kleine stad bouwen." Het is nog niet duidelijk op welke nodes Intels komende Amerikaanse chipfabrieken chips gaan produceren.

Het bedrijf komt ook met nieuwe fabs in Arizona, waarvan de bouw dit jaar begint. Die nieuwe fabrieken kunnen vanaf 2024 operationeel zijn. Volgens Intels huidige roadmap moet het bedrijf tegen die tijd chips op zijn Intel 4- en Intel 3-nodes produceren. Ook moet de productie van zijn 20A-node in 2024 op gang komen. Die naamgeving is gebaseerd op 20 ångström, wat overeen zou komen met 2nm.

Naast uitbreidingen in de VS, wil Intel ook een nieuwe chipfabriek neerzetten op Europees grondgebied. Intel steunt naar eigen zeggen Europa's ambities om zijn wereldwijde marktaandeel in chipproductie voor 2030 te verdubbelen. Het bedrijf wil wel 8 miljard euro subsidie voor zo'n nieuwe productielocatie in de EU. Dat is om het aantrekkelijker te maken om de fabriek in Europa neer te zetten, en niet in Azië, waar zo'n fab 30 tot 40 procent goedkoper zou zijn.