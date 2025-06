'Intel benadert recent vertrokken bestuurslid en Marvell-topman voor ceo-rol'

Intel is begonnen met het evalueren van verschillende kandidaten voor de rol van nieuwe ceo. Dat melden ingewijden aan Reuters. Daaronder vallen Lip-Bu Tan, een ex-bestuurslid van de chipmaker, en Marvell-ceo Matt Murphy. Intel zou 'in de komende weken' een besluit nemen.

Volgens bronnen van Reuters overweegt Intel 'een handvol' kandidaten als nieuwe ceo. Het betreffen 'voornamelijk' buitenstaanders, in plaats van interne kandidaten binnen Intel zelf. Het besluitvormingsproces voor het vinden van een nieuwe ceo bevindt zich volgens Reuters in 'een vroeg stadium' en er is nog geen concrete keuze gemaakt over wie vorige directeur Pat Gelsinger moet opvolgen.

Het bedrijf zou onder meer Lip-Bu Tan benaderd hebben om zijn interesse te peilen. Hij is een veteraan binnen de chipsector en was eerder de ceo van Cadence, een maker van chipontwerpsoftware. Tan was eerder ook lid van Intels raad van bestuur. Hij begon daar in 2022, maar vertrok afgelopen augustus. Dat deed hij vanwege onenigheid met Pat Gelsinger, de voormalige ceo die Intel dit weekend onverwacht verliet. Tan zou ontevreden zijn geweest over de omvang van Intels personeelsbestand, de chipproductiestrategie en de werkcultuur binnen het bedrijf, schreef Reuters toen.

Intel heeft ook Matt Murphy benaderd, schrijf het persbureau. Murphy is sinds 2016 de ceo van Marvell Technology, een chipbedrijf dat zich onder meer richt op netwerkchips, controllers voor dataopslag en meer. Tijdens het kwartaalgesprek van Marvell op dinsdag zei Murphy overigens dat hij als voorzitter en ceo van het bedrijf 'honderd procent gefocust is op Marvell'. Welke kandidaten nog meer in beeld zijn bij Intels bestuur is niet bekend. Het bedrijf neemt volgens de bronnen van Reuters 'in de komende weken' een beslissing.

De zoektocht naar een nieuwe ceo begon deze week, toen Pat Gelsinger de keuze van het bestuur kreeg om met pensioen te gaan of ontslagen te worden. Hij koos voor dat eerste. Gelsinger begon in 2021 bij het bedrijf, dat toen al terrein verloor aan concurrent AMD en een technische achterstand had opgelopen op chipmaker TSMC. Hij begon daarop een dure koerswijziging. Gelsinger wilde Intel omtoveren tot een foundry die ook chips produceert voor andere bedrijven en dus niet alleen zijn eigen processors. Daarvoor werden miljarden geïnvesteerd in nieuwe fabrieken, maar die investeringen hebben vooralsnog weinig opgeleverd. Tweakers publiceerde op maandag een achtergrondverhaal over het plotselinge vertrek van Gelsinger.

Voorlopig nemen cfo David Zisner en senior executive Michelle Johnston Holthaus, voorheen manager van de productentak van Intel, het roer over als interim-ceo's. Dat betreffen dus tijdelijke benoemingen, hoewel Holthaus ook de permanente ceo wordt van 'Intel Products', de bedrijfsdivisie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van cpu's en andere chips van het bedrijf. In een persbericht hintte Intel op het feit dat de chipmaker zich meer wil gaan richten op chipontwerp en vermoedelijk dus minder op productie.