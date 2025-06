Intel gaat tot twintig procent van zijn personeel in chipfabrieken ontslaan

Intel zou van plan zijn om vijftien tot twintig procent van zijn Foundry-medewerkers te ontslaan. Het bedrijf schrijft in een e-mail aan werknemers dat het in juli met de ontslagronde wil beginnen. Hoeveel banen daarbij precies worden geschrapt, is onbekend.

Dat schrijft de lokale krant The Oregonian, die vaker correcte informatie heeft gepubliceerd Intels Foundry-werkzaamheden; Intel heeft een grote campus met chipfabrieken in Oregon. Vicepresident van de fabrikageafdeling, Naga Chandrasekaran, schrijft in een brief aan werknemers dat Intel tussen de 15 en 20 procent van het personeelsbestand wil schrappen. Het merendeel van die banen moeten in juli verdwijnen.

Het gaat om werknemers van Intel Foundry, de tak die verantwoordelijk is voor het produceren van chips. Het is echter niet bekend om hoeveel werknemers het precies gaat. Intel heeft zo'n 105.000 werknemers, maar het is onduidelijk hoeveel er daarvan specifiek bij dat fabrieksonderdeel werken. De ontslagen gelden wereldwijd en niet alleen in Oregon, al vallen daar wel harde klappen. Intel is in die staat een van de grootste werkgevers; er werken zo'n 20.000 mensen bij Intels campus in Oregon, die onder andere aan research and development doen.

De ontslagen komen in ieder geval niet onverwacht. Eerder dit jaar gingen er al geruchten rond dat Intel een groot deel van zijn werknemers wilde ontslaan. Daarvoor gingen al geruchten rond over een reductie van twintig procent. Vorig jaar kondigde het bedrijf al aan zeker 15.000 banen te schrappen om op die manier zeker tien miljard dollar te kunnen besparen. Het bedrijf lijdt al lang grote verliezen; de massaontslagen zijn een bezuinigingsoperatie. Aanvankelijk leek het erop dat het bedrijf voornamelijk op bijvoorbeeld marketing- en administratieve functies wilde bezuinigen, maar inmiddels is duidelijk dat ook r&d wordt getroffen.