Garmin Index Sleep Monitor-armband gaat zeven nachten mee op een acculading

Garmin heeft een slaaptracker uitgebracht die gebruikers om hun arm moeten dragen. De Index Sleep Monitor kost 170 euro en meet de hartslag, de hartslagvariabiliteit, temperatuur en zuurstofsaturatie van gebruikers. De accu gaat volgens het bedrijf zeven dagen mee.

Garmin heeft de Index Sleep Monitor ook in Nederland uitgebracht. Het apparaat komt in een S- of M-variant en in een L- of XL-variant uit, die allemaal 170 euro kosten. De Index is een armband van nylon en spandex waarmee gebruikers 's nachts verschillende gezondheidsfactoren in de gaten kunnen houden. De band kan onder andere de hartslag en het ademhalingsritme meten,. Dat laatste gebeurt op basis van een Pulse Ox-sensor.

De armband kan verder ook de hartslagvariabiliteit en de zuurstofsaturatie in het bloed meten. Verder is het mogelijk om op basis van de huidtemperatuur metingen over de menstruatiecyclus te krijgen, en de software kan in combinatie met andere Garmin Connect-data een ovulatieschatting doen.

De armband kan met Bluetooth Low Energy 5.0 worden verbonden met een smartphone. Zo kunnen de gegevens worden gekoppeld aan de Garmin Connect-app. Garmin zegt dat het apparaat zeven nachten mee kan gaan voordat het moet worden opgeladen.