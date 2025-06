Intel sluit automotivedivisie en ontslaat meeste medewerkers van die afdeling

Intel gaat zijn automotivedivisie sluiten en de meeste medewerkers in die bedrijfstak ontslaan. Dat bevestigt het bedrijf tegenover The Oregonian. De stap is onderdeel van de plannen van de nieuwe ceo Lip-Bu Tan, die eerder al ontslagen bij de chipmaker aankondigde.

Het bedrijf heeft zijn medewerkers dinsdag op de hoogte gesteld. Dat schrijft The Oregonian, een lokaal medium uit de Amerikaanse staat Oregon, waar Intel een grote campus heeft. Intel zegt zijn bestaande afspraken met klanten na te komen, hoewel 'de meeste' medewerkers binnen Intels automotivedivisie worden ontslagen. Het is niet duidelijk om hoeveel werknemers het precies gaat.

In een verklaring zegt de chipmaker dat het bedrijf zijn focus verlegt naar datacenter- en consumentenchips. "Als onderdeel van deze werkzaamheden hebben we besloten om de automotiveactiviteiten binnen onze clientcomputinggroep af te bouwen." Lip-Bu Tan, die in maart aantrad als ceo van Intel, zei eerder al dat het bedrijf zich primair wil gaan richten op clientchips zoals cpu's, datacenterproducten en AI-chips.

Automotive is een relatief kleine afdeling binnen Intel. De chipmaker zegt op zijn website wel dat 50 miljoen voertuigen de chips van het bedrijf gebruiken, bijvoorbeeld voor infotainmentsystemen en het aansturen van EV's. Het bedrijf heeft ook een meerderheidsbelang in Mobileye, een Israëlisch bedrijf dat chips voor zelfrijdende auto's ontwikkelt; de ontslagronde bij Intel lijkt geen directe gevolgen te hebben voor dat bedrijf, schrijft The Oregonian.

De ontslagronde is onderdeel van Tans nieuwe strategie. Hij trad in maart aan als ceo om de koers van de chipmaker bij te sturen; het bedrijf heeft het momenteel financieel zwaar en heeft een technische achterstand opgelopen `ten opzichte van concurrenten. Tan wil naar eigen zeggen dat Intel weer een bedrijf wordt met de focus op engineering, met minder bureaucratie en minder managementlagen. Om dat te bereiken kondigde de topman in april al ontslagen aan. Er zouden binnenkort bijvoorbeeld ontslagen vallen bij Intel Foundry, de bedrijfstak die verantwoordelijk is voor het produceren van chips. Het zou gaan om twintig procent van het personeel in Intels chipfabrieken.