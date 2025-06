Intel neemt voormalige leidinggevenden van Apple, Google en Cadence aan

Intel heeft drie voormalige leidinggevenden van Apple, Google en Cadence aangenomen in technische functies. Dit gebeurt als onderdeel van de plannen van de nieuwe ceo Lip-Bu Tan. De nieuwe leidinggevenden gaan onder andere het ontwikkelwerk van AI-chips overzien.

De drie nieuwe leidinggevenden gaan verschillende functies binnen Intel bekleden. Jean-Didier Allegrucci wordt bijvoorbeeld vice-president van AI-soc-engineering, schrijft de chipmaker. In die rol is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 'verschillende socs' die op Intels AI-roadmap komen te staan. Allegrucci is afkomstig van Rain AI, waar hij ook werkte aan AI-chips. Daarvoor werkte hij zeventien jaar lang bij Apple. Allegrucci gaf daar leiding aan de soc-engineering-teams die werkten aan chips voor in Apples producten.

Intel benoemt ook een nieuwe vicepresident of AI Fabric and Networking, Shailendra Desai. Hij gaat leiding geven aan 'de ontwikkeling van innovatieve soc-architecturen' voor Intels AI-gpu's en de toekomstige roadmap. Desai werkte hiervoor bij Google, waar hij leiding gaf aan de ontwikkeling van meerdere smartphonechips.

Srinivasan Iyengar gaat op zijn beurt een customer-engineering-centrum leiden, waar hij externe klanten gaat helpen bij het ontwerpen van custom chips, die vervolgens in de chipfabrieken van Intel geproduceerd kunnen worden. Hij werkte hiervoor bij Cadence, een bedrijf dat chipontwerpsoftware ontwikkelt. Ceo Lip-Bu Tan komt eveneens bij dit bedrijf vandaan. Iyengar wordt ook lid van Intels raad van bestuur.

De recente aanstellingen zijn onderdeel van het omslagplan van Lip-Bu Tan. Hij trad in maart aan als ceo om de koers van de chipmaker bij te sturen; het bedrijf heeft het momenteel financieel zwaar en heeft een technische achterstand opgelopen op concurrenten. Tan wil naar eigen zeggen dat Intel weer een bedrijf wordt met de focus op engineering, met minder bureaucratie en minder managementlagen. Om dat te bereiken kondigde topman in april al ontslagen aan. Volgende maand zouden ontslagronden beginnen bij Intel Foundry, waarbij mogelijk tot twintig procent van het personeel wordt ontslagen.