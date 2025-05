Intel: 18A-procedé is klaar; tape-out begint in eerste helft 2025

Het Intel 18A-procedé is klaar voor consumentenproducten. Dat heeft het bedrijf zelf bekend-gemaakt. Intel zal tijdens de eerste helft van 2025 met de tape-out van de node beginnen. Dat is de laatste stap in het ontwerpproces. Het is niet duidelijk wanneer de 18A-chips op de markt komen.

Intel heeft op zijn website nog geen informatie over het 18A-procedé voor serverchips gegeven. Het Amerikaanse bedrijf vermeldt wel een optie om contact op te nemen voor meer informatie. Deze optie is vermoedelijk op de pers, professionele partners en bedrijven gericht.

Het is niet de eerste keer dat Intel een statusupdate over het 18A-procedé geeft. In augustus van vorig jaar had het bedrijf aangegeven dat de eerste cpu’s op basis van het 1,8nm-procedé waren ingeschakeld. Het ging toen over de aankomende Panther Lake-processors voor consumenten en de Clearwater Forest-chips voor servers. Het bedrijf demonstreerde in september van 2024 een fysieke Clearwater Forest-cpu op basis van de 18A-node. In oktober van 2024 toonde Pat Gelsinger, de toenmalige ceo van Intel, voor een eerste keer een fysieke Panther Lake-cpu. Dat gebeurde tijdens een evenement van Lenovo.

Het Intel 18A-procedé is de vijfde en laatste node die op de oude roadmap van Intel te zien is. De grootschalige productie zou in 2025 op gang moeten komen. Het wordt het tweede Intel-procedé dat gebruikmaakt van gate-all-aroundtransistors. Bij dit soort transistors worden de kanaaltjes volledig omsloten door de gate. Dat zorgt voor een betere controle over lekstromen. Intel 18A-chips zullen ook de PowerVia-technologie bevatten. Dat is Intels implementatie van backside power delivery. Dankzij deze technologie wordt de stroomvoorziening van chips van de voorkant naar de achterkant van een chip verplaatst. Dat zorgt voor een efficiënter gebruik van ruimte en het kan de chips ook sneller en efficiënter maken. Tweakers schreef een uitgebreid achtergrondartikel over de PowerVia-techniek.